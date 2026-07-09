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«А шпицу Лукашенко можно?»

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  • 9.07.2026, 9:13
  • 1,688
«А шпицу Лукашенко можно?»

Белоруску с собакой выгнали на дождь из Мак.бай в Витебске.

Девушка написала, что зашла сделать заказ и собиралась выйти на летнюю террасу, чтобы не сидеть в заведении. Но на улице пошел дождь, и все зонты над столиками были закрыты, поделилась белоруска.

«Правила правилами, но что-то человеческое должно быть?» — написала она в Тредсе.

Ветка собрала более ста тысяч просмотров и несколько сотен комментариев.

Один из комментаторов вспомнил, что Лукашенко посещал Мак.бай 8 марта: «Что на это скажут злопыхатели в комментариях? Или «это другое»?»

@charter97.org Скандал в «Мак.бай». Белоруску с маленькой собачкой выгнали из ресторана. Витеблянка зашла в ресторан, чтобы переждать дождь, но ее выгнали. Стоит напомнить, что когда «Мак.бай» посещал Лукашенко, его шпиц Умка развалился прямо на столе. #беларусь #новости #макбай ♬ оригинальный звук - Хартия97

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