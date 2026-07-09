«А шпицу Лукашенко можно?» 2 9.07.2026, 9:13

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Белоруску с собакой выгнали на дождь из Мак.бай в Витебске.

Девушка написала, что зашла сделать заказ и собиралась выйти на летнюю террасу, чтобы не сидеть в заведении. Но на улице пошел дождь, и все зонты над столиками были закрыты, поделилась белоруска.

«Правила правилами, но что-то человеческое должно быть?» — написала она в Тредсе.

Ветка собрала более ста тысяч просмотров и несколько сотен комментариев.

Один из комментаторов вспомнил, что Лукашенко посещал Мак.бай 8 марта: «Что на это скажут злопыхатели в комментариях? Или «это другое»?»

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