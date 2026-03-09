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Хартия 97!
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«Хорошо, что корову дома оставил»

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  • 9.03.2026, 15:34
  • 11,786
«Хорошо, что корову дома оставил»

Шпиц Лукашенко на столе «Мак.бая» вызвал острую реакцию белорусов.

Большинство зрителей видео, опубликованного в аккаунте Сharter97.org в TikTok, возмутились поступком диктатора, который во время посещения «Мак.бай» 8 марта усадил на стол свою собаку. Приведем несколько комментариев:

«Это негигиенично».

«А как на все это смотрит санстанция?»

«Это ненормально»

«Стесняюсь спросить: это нормально???»

«Некрасиво и неуважительно к рядом сидящим людям».

«Очень люблю собачек, но в данном случае это перебор».

«Какое хамство и бескультурье».

«Хорошо, что корову дома оставил».

«Человека из деревни можно вытянуть, а деревню из человека - вряд ли».

«А можно я тоже зайду в «Мак.бай» со своей собакой?»

Отметим, это не первый раз, когда шпиц Лукашенко оказывается на столе с едой.

@charter97.org Шпиц Лукашенко снова оказался на столе с едой #беларусь #новости #лукашенко #умка #шпиц #ресторан #видео #интересно #тиктокновости #тренд ♬ оригинальный звук - Хартия97

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