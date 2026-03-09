«Хорошо, что корову дома оставил» 18 9.03.2026, 15:34

11,786

Шпиц Лукашенко на столе «Мак.бая» вызвал острую реакцию белорусов.

Большинство зрителей видео, опубликованного в аккаунте Сharter97.org в TikTok, возмутились поступком диктатора, который во время посещения «Мак.бай» 8 марта усадил на стол свою собаку. Приведем несколько комментариев:

«Это негигиенично».

«А как на все это смотрит санстанция?»

«Это ненормально»

«Стесняюсь спросить: это нормально???»

«Некрасиво и неуважительно к рядом сидящим людям».

«Очень люблю собачек, но в данном случае это перебор».

«Какое хамство и бескультурье».

«Хорошо, что корову дома оставил».

«Человека из деревни можно вытянуть, а деревню из человека - вряд ли».

«А можно я тоже зайду в «Мак.бай» со своей собакой?»

Отметим, это не первый раз, когда шпиц Лукашенко оказывается на столе с едой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com