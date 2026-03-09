«Хорошо, что корову дома оставил»18
- 9.03.2026, 15:34
- 11,786
Шпиц Лукашенко на столе «Мак.бая» вызвал острую реакцию белорусов.
Большинство зрителей видео, опубликованного в аккаунте Сharter97.org в TikTok, возмутились поступком диктатора, который во время посещения «Мак.бай» 8 марта усадил на стол свою собаку. Приведем несколько комментариев:
«Это негигиенично».
«А как на все это смотрит санстанция?»
«Это ненормально»
«Стесняюсь спросить: это нормально???»
«Некрасиво и неуважительно к рядом сидящим людям».
«Очень люблю собачек, но в данном случае это перебор».
«Какое хамство и бескультурье».
«Хорошо, что корову дома оставил».
«Человека из деревни можно вытянуть, а деревню из человека - вряд ли».
«А можно я тоже зайду в «Мак.бай» со своей собакой?»
Отметим, это не первый раз, когда шпиц Лукашенко оказывается на столе с едой.
@charter97.org Шпиц Лукашенко снова оказался на столе с едой #беларусь #новости #лукашенко #умка #шпиц #ресторан #видео #интересно #тиктокновости #тренд ♬ оригинальный звук - Хартия97