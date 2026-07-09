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Офис Зеленского оценил вероятность краха российской экономики

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  • 9.07.2026, 10:05
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Офис Зеленского оценил вероятность краха российской экономики

В скором времени в РФ начнутся процессы перераспределения имущества.

Украине не стоит рассчитывать на то, что российская экономика коллапсирует в обозримом будущем. Такое предупреждение в интервью РБК-Украина сделал первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Кислица.

Он отметил: если оценивать объективные реалии, становится ясно, что Россия не сможет выиграть эту войну.

- И Путину приходится платить высокую цену, 30+ тысяч жизней и санитарных потерь ежемесячно. Можно, конечно, «хорохориться» и делать вид, что тебе это безразлично, но будет оно аккумулироваться, аккумулироваться с каждым месяцем, - заявил Кислица.

Он добавил, что экономические проблемы врага тоже будут накапливаться. Несмотря на это, в России до сих пор достаточно ресурсов для обеспечения своих войск оружием и боеприпасами.

«Давайте не забывать, что это образование, которое имеет глубокие корни в советской системе и даже в царской России, где жизнь рядовых граждан ничего не стоила», - подчеркнул Кислица.

По его убеждению, в скором времени в РФ начнутся процессы перераспределения имущества. Власть будет отбирать и имущество, и деньги - не только у бежавших из России россиян, но и у бизнесов.

- Вы же посмотрите, что происходит с приближенными к Ротенбергу людьми. Поэтому радоваться мысли о том, что Россия вдруг рухнет с точки зрения экономики - это очень далекая перспектива. И для этого вряд ли есть ресурс с нашей стороны - дождаться, когда у них будет экономический коллапс, - подытожил Кислица.

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