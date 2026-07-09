ВСУ ударили по одному из крупнейших НПЗ в РФ

ВСУ ударили по одному из крупнейших НПЗ в РФ4
- 9.07.2026, 9:55
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Дроны долетели до Ленинградской области.
В четверг, 9 июля, город Кириши в Ленинградской области РФ был атакован беспилотниками. Вероятно, удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу, сообщает мониторинговый Telegram-канал Supernova+.
Сообщается о поражении НПЗ Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ). Завод входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ и обладает мощностью 20–21 млн тонн нефти в год. На долю НПЗ приходится более 6% от общего объема нефтепереработки в РФ.
Ночью в Ленинградской области РФ объявляли угрозу атаки БПЛА. Позже губернатор Александр Дрозденко заявил, что российская ПВО «сбила» один дрон, жертв и разрушений, по его словам, нет.
Минобороны страны-агрессора России заявляет о перехвате 73 дронов минувшей ночью над территориями 11 российских областей, а также над аннексированным Крымом.