Путин принимает ложные доклады 3 Аббас Галлямов

9.07.2026, 10:48

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Аббас Галлямов

Пропаганда для главы Кремля важнее войны.

Если бы Путин был поглощён исключительно войной, то он бы не принимал от генералов бесконечных лживых докладов о взятии тех городов, которые они на самом деле не взяли. Очевидно ведь, что искажение реальности мешает её – этой реальности – формированию, поэтому лидер, зацикленный на втором, никогда не допустит первого – да ещё в таких эпических масштабах, каковые приобрело российское военное враньё.

Лидер должен понимать, что подчинённый, ориентированный на создание видимостей, действует немного иначе, чем функционер, пытающийся изменить фактическое положение дел.

Тот факт, что Путин обсуждаемые лживые доклады из года в год принимает, наглядно демонстрирует, что для него кажущееся важнее фактического. Пропаганда для Путина важнее собственно войны. Он не столько воюет, сколько пиарится.

Тот, кто этого не понимает, тот, кто воюет всерьёз, рискует в какой-то момент оказаться опасным для Путина. О том, что с такими людьми бывает, мог бы рассказать Пригожин. Он бы сказал: «Россияне, не воюйте всерьёз».

Аббас Галлямов, «Фейсбук»

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