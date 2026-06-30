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Из интервью Путина вырезали его слова о Лукашенко

  • 30.06.2026, 13:16
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Из интервью Путина вырезали его слова о Лукашенко
Фото: cameroun.mid.ru

Видео сократилось на шесть минут.

Интервью диктатора Владимира Путина пропагандисту <>BПавлу Зарубину, опубликованное на сайте Кремля, оказалось сильно отредактированным. Из него были вырезаны около 6 минут «спорных» моментов. Внимание на это обратил российский независимый ресурс «Можем объяснить».

Из расшифровки интервью убрали оговорку Путина о «почти окруженном» Старом Осколе — городе в Белгородской области РФ. СМИ полагают, что диктатор перепутал город с рекой на территории Украины. Исчезло и неверное произношение диктатором Херсонской области. Он назвал ее «Херхонской».

А из самого видео вырезали целых 6 минут. В этой части Зарубин спрашивал Путина об изменении позиции США по войне против Украины и о том, существует ли еще так называемый «дух Анкориджа». Путин дважды заявил, что ему об этом ничего не известно. Он также утверждал, что во время переговоров в Анкоридже Россия якобы пошла на компромисс по просьбе американской стороны и теперь ожидает нового визита представителей Вашингтона. Эти слова в официальную публикацию не вошли.

Из итоговой версии также удалили высказывания Путина о белорусском диктаторе Александре Лукашенко. Он утверждал, что угрозы со стороны украинского лидера Владимира Зеленского «не вызывают паники» у белорусского руководителя.

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