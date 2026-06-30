Украина получила от ЕС 3,8 миллиарда евро на беспилотники
- 30.06.2026, 13:46
Этот транш - первая оборонная помощь в рамках нового финансового инструмента для Украины.
Украина получила от Евросоюза еще 3,8 млрд евро. Эти деньги направят на финансирование украинской армии и оборонного сектора.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
- Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных оборонных потребностей - производство украинских дронов, усиление возможностей ОПК и обеспечение срочных поставок для нужд фронта, - отметила она.
Свириденко рассказала, что транш стал первой чисто оборонной помощью для Украины в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.
Премьер также отметила, что 25 июня в государственный бюджет уже поступило 3,2 миллиарда евро финансовой помощи в рамках этого же займа. Тогда средства были выделены на общую бюджетную поддержку страны.
Таким образом, общий объем финансирования, которое Украина уже получила по этому инструменту, достигла 7 миллиардов евро.