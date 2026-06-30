Зонд NASA заметил на краю Солнечной системы маленьких пришельцев 30.06.2026, 14:31

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фото: wikimedia.org

Они снижают влияние Солнца.

Ученым давно известно, что солнечный ветер, поток заряженных частиц, вылетающих из Солнца, снижает свою скорость на окраинах Солнечной системы. Теперь астрономы выяснили, что крошечные пришельцы из межзвездной среды замедляют движение солнечного ветра по мере его приближения к краю Солнечной системы и границе с межзвездным пространством. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Phys (перевод - «Фокус»).

Солнечную систему окружает невидимый пузырь, называемый гелиосферой, который создает солнечный ветер. По сути это зона влияния Солнца. Этот пузырь защищает планеты, в частности Землю, от вредного галактического излучения. Оно также может оказать негативное воздействие на астронавтов. На границе гелиосферы, где начинается межзвездное пространство солнечный ветер замедляет свою скорость практически до нуля.

Прошлые данные космического аппарата NASA «Новые горизонты» показали, что на расстоянии от 30 до 43 астрономических единиц от Солнца солнечный ветер на 5–10% медленнее, чем рядом с Землей. Теперь ученые обнаружили с помощью новых данных зонда, что на расстоянии 58 астрономических единиц от Солнца, солнечный ветер на 13–15% медленнее.

Прошлые данные зонда «Вояджер-2» показали, что скорость солнечного ветра на расстоянии 84 астрономические единицы от Солнца, близко к границе с межзвездной средой, падает на 46%. Это доказывает, что влияние Солнца уменьшается на больших расстояниях. Одна астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца или примерно 150 миллионов километров.

Но что замедляет солнечный ветер на таких огромных расстояниях от нас? Новые данные зонда «Новые горизонты», который находится на расстоянии 66 астрофических единиц от Солнца, показали, что виновником являются частицы межзвездного нейтрального газа.

По словам ученых, когда солнечный ветер удаляется от Солнца со сверхзвуковой скоростью, примерно 1,5 млн км/ч, он сталкивается с атомами межзвездного газа, которые проникли в Солнечную систему. Эти атомы добавляют массу солнечному ветру, а потому его скорость замедляется.

Новые данные улучшают понимание границы Солнечной системы и могут помочь в планировании будущих межзвездных путешествий. Зонд NASA остается единственным космическим аппаратом на краю Солнечной системы, который в ближайшем будущем приблизиться к ее границе и, возможно, решит другие загадки, над которыми ломают голову астрономы.

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