Лукашенко привез Путину новый ультиматум Зеленского 1 Карина Кокрэлл-Ферре

28.06.2026, 11:56

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Карина Кокрэлл-Ферре

В ближайшую неделю-две все станет ясно.

В этот выходной все решается. Что будет дальше с захватнической войной РФ в Украине. Сегодняшний разговор с Лукашенко на Валдае важнее, чем все имитационные «анкориджи» и «стамбулы» вместе взятые.

Накануне Лукашенко посетила делегация от Зеленского (о чем он прямо заявил российскому послу) с кратким, доступным описанием действий ВСУ в ближайшие 40 дней (о чем он намекнул, не вдаваясь в подробности, потому что подробности предназначены для ДРУГОГО). На воображение Лукашенко «сценарий» будущего от украинской делегации произвел впечатление еще и потому, что его posterior к таким вещам исторически более чувствителен, да и реализма у старого выживальщика куда больше.

После этого он заявил послу РФ, что вот не надо его «по-русски бить по морде» (цитата) и втягивать в войну. Более того, он быстренько, по требованию Зеленского, отключил ретрансляторы, направляющие путинские дроны в Украину (по крайней мере, этого никто не опроверг).

После этого Лукашенко был «вызван» на Валдай, где Путин делами обычно не занимается, но белорусский диктатор поехал не с пустыми руками, как замечают некоторые западные наблюдатели, а повез непубличный УЛЬТИМАТУМ ЗЕЛЕНСКОГО («шеф, усе пропало, гипс снимают..!») с подробным описанием, что будет происходить на фронте и в РФ в ближайшие 40 дней, если Путин будет продолжать повторять глупости про «войну до победного конца», строить из себя цезаря-наполеона-Николая-2 и отказываться от реальных компромиссов, потому что теперь Украина способна принуждать к миру СИЛОЙ. И Запад только этого и ждет. Руки у Зеленского развязаны максимально — впервые за годы этой войны.

В ближайшую неделю всем нам станет ясно: включится ли у Путина инстинкт самосохранения и послушает ли он здравомысленных речей испуганного Лукашенко или продолжит воображать на своей лысой голове иллюзорную корону последнего царя и повторять ту же мантру «война до победного конца», которая уже довела до ипатьевского подвала последнего правителя империи, голова которого, полная мистики, мифологии и «величия», полностью разошлась с реальностью.

В ближайшую неделю-две все станет ясно.

Способен ли коллективный Путин использовать этот последний шанс и согласиться НА РАВНЫХ (пусть за закрытыми дверями) сесть за стол переговоров с «наркоманом»-«клоуном»-«укронацистом», «главарем хунты недогосударства», признать тупик, свою роковую ошибку, которая привела к историческому преступлению, отказаться от завоевательных амбиций?

ИЛИ НЕТ?

А если НЕТ, то какие ему лично останутся варианты, учитывая ситуацию?

Это будет ясно по тому, с чем вернется с Валдая Лукашенко.

Будет ясно.

Эта версия событий кажется мне достоверной.

Карина Кокрэлл-Ферре, «Фейсбук»

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