«Сидели и по-стариковски плакали друг другу на президента Зеленского» 7 Телеграм-канал «Письма к дочери»

28.06.2026, 8:54

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Кое-кто всю жизнь выбирал дурную компанию.

Позавчера кое-кто жаловался путинскому послу Грызлову, что путинский посол Грызлов втягивает его в войну. А кое-кто же тысячу раз просил человеческим языком, чтобы его никуда не втягивали. Что не надо его, пожалуйста, втягивать. Что он никуда втягиваться больше не хочет. Спасибо, уже один раз втянулся. Ему, может, конституция никуда втягиваться не разрешает.

А потому что не надо было связываться с дурной компанией. Они ж человеческого языка не понимают. Один раз втянулся и все. Обратного хода нет. Они так нашего дедушку-одуванчика еще и курить научат. Хорошо хоть матом ругаться он сам научился.

Поэтому, конечно, не Грызлову кое-кто жаловался. Грызлову на Грызлова жаловаться бесполезно. На Грызлова даже Путину жаловаться бесполезно. Так что на самом деле кое-кто жаловался президенту Зеленскому.

В смысле, смотрите, дяденька президент Зеленский, я не виноват. Это все они. Они втянули, они заставили, они хотели нас разлучить. Они меня Одессой соблазняли. А я что? Я поддался. Но только один раз. Ну, может, два. Но я больше не буду. Даю вам честное благородное слово. Вы же меня знаете. Вы знаете, как я вас уважаю.

И, заметь, перед президентом Зеленским кое-кто и извинился уже не по одному разу. И ретрансляторы отключил. И сказал, что на всякий случай его дома все равно не будет. Грибами вон, опять же, пообещал поделиться. И даже фонтан своим телевизорам слегка заткнул. Ну не весь, конечно. Но такой фонтан сразу и не заткнешь, чтобы не обляпаться. Тоже понимать надо.

А все равно никто не понимает этой трагедии престарелого гаранта. Потому что черствые люди вокруг. Сначала президент Зеленский угрожал его ретрансляторам, а теперь грозит мостам. А чему он будет грозить потом? А он же обязательно будет. А у кое-кого Мозырский завод стоит еще никем не пуганный.

В общем, оказалось, что жаловаться президенту Зеленскому тоже бесполезно. Со всем уважением, конечно. Поэтому кое-кто пожаловался на президента Зеленского в ООН. Попросил передать ООН, что президент Зеленский грубо угрожает его персональной региональной безопасности и «объектам критической инфраструктуры». Как я понимаю, жалоба в «Спортлото» это будет уже следующий этап.

А пока кое-кто поехал жаловаться другу Путину, который вместе с Грызловым втягивает его в войну. О чем они там друг другу жаловались они никому не сказали. Но тоже мне, бином Ньютона! Сидели и по-стариковски плакали друг другу на президента Зеленского, который не уважает их седины.

Ну разве что кое-кто мог еще пожаловаться Путину на путинского посла Грызлова и попросить, чтобы его никуда больше не втягивали. Хотя какой смысл? Он уже тысячу раз просил и еще ни разу не помогло.

Потому что никому не жалко престарелого гаранта. Некому его обнять и вместе поплакать. Никто не хочет войти в его сложное геополитическое положение. Поставили на растяжку и тянут в разные стороны. Одни в войну, другие из войны.

А кое-кто уже не в том возрасте, чтобы так растягиваться сразу во все стороны. У кое-кого, может, хроническая ригидность в области дипломатических маневров. Поэтому придется выбирать что-то одно.

И, конечно, кое-кому для здоровья было бы полезно, если бы он хоть раз в жизни сделал правильный выбор. Но кое-кто всю жизнь выбирал дурную компанию.

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