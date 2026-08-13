Рейтинг Мерца упал до нового минимума 2 13.08.2026, 5:11

4,230

ФРИДРИХ МЕРЦ

ФОТО: GETTY IMAGES

Новый опрос показал резкое падение поддержки канцлера.

Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца продолжает стремительно падать среди граждан страны, сообщает издание Bild.

Согласно новому опросу института Forsa, 85% немцев недовольны работой Мерца. Это худший показатель с момента его вступления в должность. Еще в апреле уровень недовольства составлял 80%.

Все меньше граждан верят, что правящий блок ХДС/ХСС способен решить главные проблемы страны. Лишь 12% опрошенных считают, что именно этот Союз может справиться с ключевыми вызовами. Для сравнения: в конце правления Ангелы Меркель в 2021 году такого мнения придерживались 41% немцев.

«84% участников опроса считают, что ни одна партия не уделяет достаточного внимания проблемам и интересам граждан», — отмечают исследователи.

Если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, партия «Альтернатива для Германии» получила бы 28% голосов среди тех, кто готов прийти на избирательные участки. Это позволило бы ей опередить блок ХДС/ХСС, набравший бы 21%, и «Зеленых» с 16%. Показатель Социал-демократической партии Германии составляет всего 5%.

В то же время высоким остается уровень аполитичности среди населения. Еще 30% опрошенных граждан заявили, что вообще не стали бы участвовать в голосовании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com