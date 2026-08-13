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Рейтинг Мерца упал до нового минимума

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  • 13.08.2026, 5:11
  • 4,230
Рейтинг Мерца упал до нового минимума
ФРИДРИХ МЕРЦ
ФОТО: GETTY IMAGES

Новый опрос показал резкое падение поддержки канцлера.

Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца продолжает стремительно падать среди граждан страны, сообщает издание Bild.

Согласно новому опросу института Forsa, 85% немцев недовольны работой Мерца. Это худший показатель с момента его вступления в должность. Еще в апреле уровень недовольства составлял 80%.

Все меньше граждан верят, что правящий блок ХДС/ХСС способен решить главные проблемы страны. Лишь 12% опрошенных считают, что именно этот Союз может справиться с ключевыми вызовами. Для сравнения: в конце правления Ангелы Меркель в 2021 году такого мнения придерживались 41% немцев.

«84% участников опроса считают, что ни одна партия не уделяет достаточного внимания проблемам и интересам граждан», — отмечают исследователи.

Если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, партия «Альтернатива для Германии» получила бы 28% голосов среди тех, кто готов прийти на избирательные участки. Это позволило бы ей опередить блок ХДС/ХСС, набравший бы 21%, и «Зеленых» с 16%. Показатель Социал-демократической партии Германии составляет всего 5%.

В то же время высоким остается уровень аполитичности среди населения. Еще 30% опрошенных граждан заявили, что вообще не стали бы участвовать в голосовании.

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