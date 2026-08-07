Евгений Афнагель: Окно возможностей для Беларуси уже открывается 7 7.08.2026, 22:28

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Евгений Афнагель

Фото: Белсат

Этого ожидают от нас белорусы внутри страны.

Как успехи Вооруженных сил Украины влияют на ситуацию в Беларуси? Какие сценарии перемен в нашей стране самые вероятные?

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

— Украина перехватила стратегическую инициативу: точными ударами она подрывает российскую экономику и переломила ситуацию на фронте. Каковы ее шансы развить этот успех и добиться победы?

— Украина действительно переломила ход войны. Я бы здесь даже сделал акцент не столько на горящих складах Wildberries, сколько на ударах по логистике и нефтеперерабатывающим заводам, поскольку снабжение топливом имеет ключевое значение для российской армии.

Что будет дальше, во многом зависит от готовности Запада помогать Украине. Сейчас у нее все-таки есть проблемы из-за нехватки ракет для систем ПВО, в том числе ракет для Patriot, которые Киев так и не смог получить. Не хватает Украине и собственной баллистики. Но самое главное, что у нее есть, — это огромная воля к победе и серьезное технологическое преимущество над Россией.

Сочетание этих двух факторов - ключевое условие для развития успехов, которых Украина уже добилась.

Не стоит забывать, что сейчас идет война на истощение. Мы видим, что у России очень серьезные проблемы в экономике, ощущается нехватка ресурсов и технологий.Дефицит бюджета за первые месяцы года он достиг почти шести триллионов рублей — вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Падение доходов от экспорта энергоносителей, санкции и атаки дронов по нефтеперерабатывающим предприятиям на фоне вынужденного увеличения расходов на войну — главная головная боль для Кремля. Там еще помнят, как аналогичные события добили Российскую империю и Советский Союз, не просто так сегодня даже пропутинские пропагандисты через одного говорят о повторении 1917-го или 1991-го годов.

Украина уже не может проиграть эту войну. Ее победа и восстановление контроля над оккупированными РФ территориями — это только вопрос времени.

— Какие окна возможностей победа Украины может открыть для Беларуси? Способно ли ослабление России пошатнуть режим Лукашенко и создать условия для освобождения страны?

— Ни для кого не секрет, что режим Лукашенко держится исключительно на поддержке Кремля. Естественно, ослабление России или серьезные проблемы внутри нее повлекут за собой проблемы и для режима.

Думаю, это понимают, а где-то даже и ждут и в ближайшем окружении Лукашенко. Дворцовый переворот — один из наиболее вероятных сценариев ближайших лет. Единственная причина, почему чиновники и силовики массово не перешли на сторону народа в 2020 году, а такие настроения тогда были повсеместно, — это бездарность формальных лидеров протестов, «штаба Тихановской». Сегодня мы снова видим признаки разложения системы внутри Беларуси: маразматические требования Лукашенко, «потемкинские деревни», которые для него строят чиновники, сплошная ложь, имитация бурной деятельности и оторванность власти от народа.

А вокруг — люди, которые, хоть и молчат из-за репрессий, но при этом не слепы, видят, что происходит в Беларуси и вокруг нее, ненавидят и престарелого диктатора, и его прислужников. Аресты, о которых мы узнаем едва ли не каждый день, — самый главный признак того, что отношение белорусов к режиму не изменилось с 2020 года.

Главный вопрос заключается в том, что у нас за последние десятилетия было уже немало таких окон возможностей. Это и 2010 год, и 2020-й, и 2021-й, а также время после этих событий. К сожалению, несмотря на героизм и смелость белорусов, главной цели — освобождения страны — мы не достигли. Где-то не хватило ресурсов, где-то оказалось недостаточно решительности. Эти ошибки слишком дорого нам обошлись, поэтому важно извлечь уроки из них и не допустить просчетов сейчас.

Мы должны понимать, что будем делать дальше: как строить новую страну, формировать правительство, проводить свободные выборы, реформировать экономику, искать союзников, привлекать инвестиции и технологии. Сейчас это ключевая задача для всех белорусов, особенно для тех, кто находится за границей. Этого ожидают от нас соотечественники внутри страны. Перемены в Беларуси в любом случае произойдут в ближайшем будущем, но они ведь могут произойти и без участия патриотов, сторонников европейского пути и развития. Они могут произойти без учеты интересов белорусов. Нам же нужны перемены, которые заложат надежный фундамент для построения сильной свободной европейской страны.

Для того, чтобы они произошли, необходимо уже сегодня не просто думать о будущем Беларуси, но и создавать его.

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