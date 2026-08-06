Зеленский: Ракеты для Patriot могут не давать, чтобы Украина была более уступчивой 6.08.2026, 5:44

Президент Украины не исключает наличия политических мотивов в решении западных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает наличия политических мотивов в решении западных партнёров сократить поставки противоракетных средств для Украины. Об этом он сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

По словам главы украинского государства, официально союзники, прежде всего США, а также европейские страны, объяснили уменьшение поставок боевыми действиями на Ближнем Востоке и необходимостью направить ресурсы на защиту собственных интересов в этом регионе. Однако Зеленский отметил, что не уверен, что это единственная причина.

«По крайней мере, мы такую официальную причину получили от наших партнёров, прежде всего США, но и европейских… Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока.

Может быть, это и политические шаги для того, чтобы Украина была, скажем так, более уступчивой. На мой взгляд, и не без этого. Мы понимаем, что это серьезный вызов», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что недостаток противоракетных средств является серьезным вызовом для страны. Он поручил Министерству иностранных дел и Министерству обороны приложить максимум усилий, чтобы добиться увеличения поставок средств противовоздушной и противоракетной обороны. Одновременно, по его словам, украинские военные должны и дальше уничтожать вражеские пусковые установки, чтобы уменьшить угрозу ракетных ударов.

Ранее сообщалось, что во время встречи в Овальном зале Белого дома президент США Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в просьбе передать дополнительно 300 ракет для комплексов Patriot. Американский лидер объяснил это недостатком таких ракет на складах США и необходимостью обеспечить защиту американских военных объектов в условиях конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, вопрос передачи Украине технологий для производства этих боеприпасов также пока остается нерешенным.

Ранее Зеленский уже заявлял, что в 2026 году объемы поставок противоракетных средств для систем противовоздушной обороны сократились примерно втрое по сравнению с 2025 годом.

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