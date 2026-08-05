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ВСУ обнаруживают российские колонны за 10 км до линии фронта и уничтожают их

  • 5.08.2026, 22:39
ВСУ обнаруживают российские колонны за 10 км до линии фронта и уничтожают их

Техника РФ не доезжает даже до середины линии боевого соприкосновения.

Украинские военные на Ореховском направлении в Запорожской области обнаруживают российские штурмовые колонны еще в начале их выдвижения – на расстоянии более 10 км. Это позволяет уничтожать технику оккупантов еще до того, как она приблизится к позициям Сил обороны. Об этом заявил начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады майор Дмитрий Пелых в комментарии LIGA.net.

По его словам, подступы к Малой Токмачке в Запорожской области представляют собой открытую степную местность без естественных укрытий, а погодные условия позволяют контролировать воздушное пространство практически круглосуточно.

«Во многих случаях мы обнаруживали выдвижение вражеских колонн для штурма еще в самом начале их движения – это более 10 км. Соответственно, многие из них не доезжали даже до середины линии боевого соприкосновения: мы просто уничтожали технику, а затем выискивали в кустах и ликвидировали личный состав противника», – сказал Пелых.

Обнаружение российских колонн до их выхода на передний край снижает эффективность наступательных действий противника. Россия на протяжении четырех лет не может прорвать украинскую оборону в районе Малой Токмачки.

Военный добавил, что дополнительным препятствием для россиян является плотное минирование местности. По словам офицера, техника оккупантов подрывается как на минах, установленных украинскими военными, так и на минных полях, которые сами россияне создали во время подготовки к украинскому контрнаступлению 2023 года.

Пелых подчеркнул, что результат обеспечивают не только дроны и минирование, но и взаимодействие подразделений.

«Грамотные действия командования и смежных подразделений приносят результат – они практически не могут продвинуться на этом направлении», – отметил он.

Пелых отметил, что российская армия адаптируется и наращивает использование беспилотников. По его словам, именно дроны сейчас позволяют оккупантам контролировать часть украинских логистических маршрутов и пути эвакуации на «приличную» глубину.

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