ВСУ обнаруживают российские колонны за 10 км до линии фронта и уничтожают их
- 5.08.2026, 22:39
Техника РФ не доезжает даже до середины линии боевого соприкосновения.
Украинские военные на Ореховском направлении в Запорожской области обнаруживают российские штурмовые колонны еще в начале их выдвижения – на расстоянии более 10 км. Это позволяет уничтожать технику оккупантов еще до того, как она приблизится к позициям Сил обороны. Об этом заявил начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады майор Дмитрий Пелых в комментарии LIGA.net.
По его словам, подступы к Малой Токмачке в Запорожской области представляют собой открытую степную местность без естественных укрытий, а погодные условия позволяют контролировать воздушное пространство практически круглосуточно.
«Во многих случаях мы обнаруживали выдвижение вражеских колонн для штурма еще в самом начале их движения – это более 10 км. Соответственно, многие из них не доезжали даже до середины линии боевого соприкосновения: мы просто уничтожали технику, а затем выискивали в кустах и ликвидировали личный состав противника», – сказал Пелых.
Обнаружение российских колонн до их выхода на передний край снижает эффективность наступательных действий противника. Россия на протяжении четырех лет не может прорвать украинскую оборону в районе Малой Токмачки.
Военный добавил, что дополнительным препятствием для россиян является плотное минирование местности. По словам офицера, техника оккупантов подрывается как на минах, установленных украинскими военными, так и на минных полях, которые сами россияне создали во время подготовки к украинскому контрнаступлению 2023 года.
Пелых подчеркнул, что результат обеспечивают не только дроны и минирование, но и взаимодействие подразделений.
«Грамотные действия командования и смежных подразделений приносят результат – они практически не могут продвинуться на этом направлении», – отметил он.
Пелых отметил, что российская армия адаптируется и наращивает использование беспилотников. По его словам, именно дроны сейчас позволяют оккупантам контролировать часть украинских логистических маршрутов и пути эвакуации на «приличную» глубину.