Фото белорусского ополчения под Сморгонью вызвали смех в Сети 2 3.08.2026, 12:30

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Бойцы взяли в плен «самого лучшего дедушку».

Сморгонская «районка» опубликовала кадры занятий с народным ополчением. Они прошли в агрогородке Солы в пятницу, 31 июля.

Пользователи соцсетей иронизируют над внешним видом бойцов. Особенно пользователи соцсетей иронизируют над кадром, где двое ополченцов взяли в плен мужчину с надписью на футболе «Самый лучший дедушка».

Ранее сайт Charter97.org писал, что в Сети смеются над белорусскими «ловцами диверсантов».

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