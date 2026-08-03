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Фото белорусского ополчения под Сморгонью вызвали смех в Сети

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  • 3.08.2026, 12:30
  • 3,160
Фото белорусского ополчения под Сморгонью вызвали смех в Сети

Бойцы взяли в плен «самого лучшего дедушку».

Сморгонская «районка» опубликовала кадры занятий с народным ополчением. Они прошли в агрогородке Солы в пятницу, 31 июля.

Пользователи соцсетей иронизируют над внешним видом бойцов. Особенно пользователи соцсетей иронизируют над кадром, где двое ополченцов взяли в плен мужчину с надписью на футболе «Самый лучший дедушка».

Ранее сайт Charter97.org писал, что в Сети смеются над белорусскими «ловцами диверсантов».

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