В Сети смеются над белорусскими «ловцами диверсантов»

  • 31.05.2026, 17:51
Фото: «Лепельскі край»

Фотофакт.

В рамках учебного сбора территориальных войск Лепельского и Чашникского районов проходят командно-штабные учения, где отрабатывают борьбу с диверсантами, сообщило 31 мая Минобороны. Тренировки проводят «в связи с непростой обстановкой на внешнем контуре».

Пользователи соцсетей иронизируют над внешним видом «ловцов диверсантов».

«Трепещи, НАТО», — пишут в соцетях.

