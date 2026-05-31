Энергетический щит Европы рождается в Украине 31.05.2026, 17:43

Война стала неожиданным стимулом развития.

Европейская энергетическая система сталкивается с растущим дефицитом мощностей на фоне стремительного роста потребления, особенно из-за расширения дата-центров и инфраструктуры искусственного интеллекта. Существующие сети в ЕС не рассчитаны на такие нагрузки, а сроки подключения новых мощностей в ряде стран растягиваются на годы, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

На этом фоне Украина рассматривается как потенциальный будущий элемент европейской энергосистемы. Страна исторически была частью советского энергетического пространства, созданного как крупный экспортный узел электроэнергии в Европу. Ее инфраструктура включала мощные линии передачи и крупные генерирующие объекты, рассчитанные на экспортные потоки.

После 2014 года, а затем и после начала полномасштабной войны в 2022 году, украинская энергосистема прошла ускоренную трансформацию. Украина отключилась от российской и белорусской энергосистем и синхронизировалась с европейской сетью ENTSO-E, что позволило ей получать поддержку из ЕС и стабилизировать энергоснабжение даже под ударами по инфраструктуре.

Российские атаки привели к значительным разрушениям генерации, однако это ускорило децентрализацию системы. Украина начала переход к распределенной энергетике — множеству небольших источников генерации, которые сложнее вывести из строя. При этом базовая сетевая инфраструктура сохранилась, создавая потенциал для будущего восстановления и расширения мощностей.

Параллельно Украина реформирует рынок электроэнергии и готовит его к интеграции с европейским. Новый законодательный пакет, принятый весной, должен объединить украинский спотовый рынок с рынком ЕС и повысить прозрачность отрасли. Полная интеграция ожидается в течение ближайших лет.

Эксперты отмечают, что Украина может не только покрывать внутренний спрос, но и стать дополнительным поставщиком электроэнергии для Европы — при условии масштабных инвестиций в новую генерацию. Потенциал оценивается в 5–10% дополнительного объема для общего европейского рынка.

Финансирование уже формируется через европейские и международные механизмы, включая программы восстановления и частные инвестиционные фонды. Рассматриваются проекты в области газа, возобновляемой энергетики и модернизации сетей.

В долгосрочной перспективе украинская энергосистема, перестроенная под войну и интеграцию с ЕС, может стать важным элементом европейской энергетической безопасности и снизить зависимость региона от внешних факторов.

