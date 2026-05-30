Путин начал говорить правду 7 Виктор Шендерович

30.05.2026, 11:46

Виктор Шендерович

Странные вещи происходят: Путин начал говорить правду. Битым русским языком вдруг заявил давеча, что война началась из-за того, что Украина хотела вступить в ЕС.

Собственно, кто бы сомневался – но тревожно, братие! Какие-то неуправляемые процессы пошли в мозгу у нашего всего: заговариваться начал, врать перестал.

А как же распятые мальчики, геноцид русских и тревога за судьбу языка? Это они в рамках вступления в ЕС русских мальчиков распинали?

«Ждем вспышек памяти или сведений со стороны».

Виктор Шендерович, «Фейсбук»

