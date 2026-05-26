26 мая 2026, вторник, 11:05
Ложный «моральный эквивалент»
Гарри Каспаров

Украина имеет полное право переносить войну на территорию врага всеми доступными силами.

Вой «экспертов», бросившихся комментировать и осуждать удар по Старобельску, вызывает недоумение. Идет пятый год большой войны, Украина отбивается изо всех сил. В этом контексте любые споры о том, кто именно находился на объекте, и ошиблась ли разведка, полностью лишены смысла.

Вспомните 1944-1945 годы, когда исход Второй мировой был уже предрешен. Ни у одного вменяемого историка никогда не возникало вопросов, почему союзники бомбили Германию или Японию. Потому что так всегда устроено: вы бомбите Ковентри – в ответ получаете Дрезден. Вы начинаете с Перл-Харбора – все заканчивается Хиросимой. Украина имеет полное право переносить войну на территорию врага всеми доступными силами.

Пора перестать искать ложный «моральный эквивалент» там, где его нет и быть не может. Россия осознанно, системно и целенаправленно уничтожает украинские города, в том числе тяжелой баллистикой. Путинскую клику вообще не волнует безопасность собственного населения. Украина же делает все возможное для минимизации гражданских потерь – те же удары по заводам наносятся ночью, а не днем, когда там работают люди. Точность украинских ударов почти не имеет аналогов в истории.

Все, что идет со стороны России, – это абсолютное зло. И то, какими методами жертва агрессии защищается от него и спасает себя, обсуждению не подлежит, поэтому тему обоснованности украинских ударов пора закрыть раз и навсегда. Украина ведет эту войну беспрецедентно благородно, учитывая масштаб принесенного ей горя. Наша единственная задача – приближать победу Украины и полный разгром агрессора.

Гарри Каспаров, kasparovru.com

