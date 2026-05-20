У туристки из России случился культурный шок в белорусском поезде

У туристки из России случился культурный шок в белорусском поезде3
- 20.05.2026, 17:34
Белорусы жестко ответили на хамство россиянки.
Россияне едут в Беларусь, чтобы проникнуться культурой и традициями нашей страны. Некоторые даже записывают видеоролики о своем знакомстве с соседним государством.
Для трех россиянок оно началось в белорусском поезде «Москва-Минск». Недоумение у одной из гостей из России вызвало то, что наименования продуктов в меню написаны не по-русски, заметил сайт Charter97.org.
Она, ругаясь матом, с издевкой попыталась прочитать название печенья «Слодыч» и конфет «Журавінка» и, в конце концов, обратилась к подругам с вопросом: «Какого х… тут все на белорусском? Мы же на территории России!»
Подруги попытались объяснить, что они находятся в белорусском поезде, а от того, что он находится на территории России, русским он не становится. Так, как туристка не поняла, пришлось провести другие аналогии.
«Ты думаешь, что когда самолетом «Аэрофлота» прилетаешь в Бангкок, он становится тайским? Нет. В российском самолете кормят российской едой, в белорусском — белорусской», — сказала одна из туристок.
Нужно отметить, что название нашей страны гостьи из России произнесли почти что правильно.
Осторожно, ненормативная лексика!
Отметим, белорусы жестко ответили на хамство россиянки в комментариях.