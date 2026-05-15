Зеленский: Россия пытается втянуть Беларусь в войну

Зеленский: Россия пытается втянуть Беларусь в войну1
- 15.05.2026, 17:02
Украина фиксирует новые попытки Москвы склонить Лукашенко к участию в агрессивных операциях.
Украина фиксирует новые попытки Москвы втянуть Беларусь в войну. По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне пытаются убедить Лукашенко присоединиться к новым военным операциям РФ.
Об этом Зеленский сообщил после совещания с руководителями украинских силовых ведомств.
По словам украинского лидера, во время недавних контактов представители России пытались склонить Лукашенко к участию в «новых российских агрессивных операциях».
«Россия, в частности, рассматривает планы операций на южном и северном направлениях от территории Беларуси — либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО. Именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью. Украина, безусловно, будет защищать себя и своих людей, если Александр Лукашенко ошибется и решит поддержать еще и это российское намерение», — заявил Зеленский.
Он также сообщил, что поручил Силам обороны и безопасности Украины усилить это направление и подготовить план реагирования на возможную агрессию.