В центре Минска 16 мая ограничат движение транспорта
- 15.05.2026, 17:51
Что происходит?
Временные меры вводятся в связи с проведением Дней Нижнего Новгорода в белорусской столице.
Движение всех видов транспорта, за исключением общественного, на некоторых участках дорог в Минске завтра будет ограничено, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Затруднения проезда возможны на следующих участках:
• подъем с улицы Максима Богдановича на проспект Победителей;
• спуск с проспекта Победителей на улицу Максима Богдановича.
Также в течение дня 16 мая возможна временная приостановка работы остановочного пункта «Дворец спорта».
Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.