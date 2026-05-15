закрыть
15 мая 2026, пятница, 18:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В центре Минска 16 мая ограничат движение транспорта

  • 15.05.2026, 17:51
В центре Минска 16 мая ограничат движение транспорта

Что происходит?

Временные меры вводятся в связи с проведением Дней Нижнего Новгорода в белорусской столице.

Движение всех видов транспорта, за исключением общественного, на некоторых участках дорог в Минске завтра будет ограничено, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Затруднения проезда возможны на следующих участках:

• подъем с улицы Максима Богдановича на проспект Победителей;

• спуск с проспекта Победителей на улицу Максима Богдановича.

Также в течение дня 16 мая возможна временная приостановка работы остановочного пункта «Дворец спорта».

Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина