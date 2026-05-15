В России резко сократилось число заключенных

  • 15.05.2026, 17:29
Колонии опустели после массовой отправки зеков на войну против Украины.

В России резко сократилось число содержащихся в тюрьмах и СИЗО заключенных, достигнув минимума с начала 2000-х годов, пишет The Moscow Times. «Если на конец 2021 года было 465 тыс. [заключенных], то сейчас — 282 тыс., из них 85 тыс. — в СИЗО и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора», — сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев. Таким образом, за время войны в Украине тюремное население сократилось на 183 тыс. человек. Глава ФСИН отметил, что на это «определенное влияние оказывает работа по подбору контрактников в Вооруженные силы».

Еще в марте текущего года заместитель председателя Верховного суда говорил, что в российских СИЗО и колониях содержатся 308 тыс. человек. Тогда он назвал это «рекордным минимумом», напомнив, что в 2001 году в России было 1 млн заключенных. Судя по данным ФСИН, устойчивое снижение спецконтингента наблюдается с 2010 года, когда он насчитывал 864 тыс. человек. Гостев отметил, что на сокращении числа заключенных сказывается не только отправка на войну, но и расширение практики назначения принудительных работ и иных видов наказания. Также, по его словам, на данный момент около 16 тыс. заключенных, или около 6% всего населения тюрем, заняты в производстве продукции для российской армии. В 2025 году таковой было выпущено на 5,5 млрд руб.

Заключенных начали вербовать на войну против Украины в 2022 году за деньги и помилование от президента РФ Владимира Путина после 6 месяцев службы. С февраля 2022 до февраля 2023 года вербовку в колониях для «мясных штурмов» вела ЧВК «Вагнер». Основатель группировки Евгений Пригожин говорил, что всего он набрал 50 тыс. заключенных, из которых погибли около 20%. После этим стало заниматься Минобороны. При этом заключенных лишили выплат и помилования. Теперь им дают «условное освобождение» и отправляют на фронт до окончания войны. Из заключенных формируют отряды «Шторм», которые, по данным британской разведки, также используются как штрафбаты. По самым скромным оценкам, число погибших в Украине российских заключенных превышает 21 тыс. человек., что составляет около 6% от всех невозвратных потерь.

С ноября 2022 года в России разрешили мобилизовывать граждан, имеющих судимость за большую часть тяжких преступлений, в том числе за убийства, грабежи, разбой и наркоторговлю. В июне 2023-го Госдума одобрила закон, позволяющий заключать контракты с Минобороны отбывающим наказание, судимым и подследственным. Затем эту практику расширили и распространили на подсудимых.

