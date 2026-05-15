А ну-ка, догони! 1 Ирина Халип

15.05.2026, 11:41

Достать не могут – гадят, как умеют.

Все пакости, которыми режим пытается достать белорусов за границей и испортить им жизнь («не догоню – так хоть согреюсь»), придуманы не сейчас. Вернее, сейчас они приобрели массовый характер и направлены на тех, кто успел уехать и до кого шаловливые ручонки КГБ и ГУБОПиКа уже не дотянутся. Но испортить жизнь всевозможными пакостями – это вовсе не инновация, это кредо. Просто раньше в эмиграции белорусов было мало, и потому главной мишенью становились те, кто внутри.

Еще в 2012 году адвокат Марина Ковалевская, защищавшая политзаключенных и не боявшаяся встречаться с западными дипломатами и чиновниками, не смогла выехать из Беларуси. Собравшись на выходные в Вильнюс с семьей, на границе Марина выяснила, что ей запрещен выезд из Беларуси, поскольку она уклоняется от призыва на срочную службу в армии. Пришлось возвращаться в Минск и идти в военкомат, где господа офицеры долго хохотали, услышав ее рассказ. Потом запрет сняли так же внезапно. Но семейные выходные с маленьким сыном, который так ждал путешествия, были испорчены напрочь. А Марина вскоре уехала насовсем. Ей повезло: она успела до того, как адвокатов, защищающих политзаключенных, начали массово сажать.

Председателя Белорусской ассоциации журналистов Жанну Литвину тогда же не выпустили под предлогом того, что она якобы находится в списке должников. Ответа на вопрос, кому и что она должна, Жанна так и не добилась ни в одном из чиновничьих кабинетов. А Виктору Ивашкевичу и вовсе сказали, что не выпустят из Беларуси, пока он не покается на сайте Хартии за то, что призывал к бойкоту белорусских нефтепродуктов. Так что режим и тогда действовал тупо, но местами изобретательно. И силовики наверняка думали, что поступают остроумно и творчески. Сорвать важную поездку или просто семейные выходные, заставить побегать по кабинетам, где никто не может понять, кто ты такой и зачем пришел, вынудить менять планы, которые были составлены давно – вроде и не смертельно, и не тюремный срок, но такая подлость, что сводит челюсти. Это их образ жизни и образ действия - гадить, как умеют.

Политических эмигрантов тогда можно было пересчитать по пальцам, поэтому пакостность была нацелена на журналистов, политиков, правозащитников внутри страны. После начала большого террора огромное количество активных белорусов оказались в эмиграции. Все они не только участвовали в протестах, но и говорили, и писали открыто, так что становились личными врагами режима в целом и его отдельных представителей. Но дотянуться до них – уже руки коротки. Тогда начали гадить эмигрантам, проявляя чудеса изобретательности. Сначала Лукашенко отменил все консульские услуги: а у вас скоро срок действия паспорта закончится, и что вы тогда делать будете? Что, съели? Давайте назад, здесь вам будет и паспорт, и казенное питание на много лет вперед.

Да, пакость была знатная. Но толпы раскаявшихся почему-то на белорусской границе не появились: началась миграция за пределами Беларуси. Те, кто жил в странах, которые не выдают документы для путешествий иностранцам, начали перемещаться в страны, где их выдают. Кто надеялся пересидеть по рабочей визе или временному виду на жительство, все-таки подали заявления о предоставлении защиты и стали беженцами.

Потом режим начал аннулировать паспорта бывших политзаключенных, которых сам же и выставил из страны. Тут как раз логика понятна: под давлением США пришлось вывезти часть политзеков из тюрем. И что, им теперь жить будет легко и приятно? Нетушки, ваши паспорта теперь недействительны! Да, тоже редкая пакость. Но преодолимая. Белорусы – народ бдительный. И если те, кто в стране, прежде чем выехать куда угодно, непременно лезут на сайт МВД, чтобы проверить, не внесли ли их в список невыездных, то белорусы в изгнании уже трижды перепроверили собственные паспорта. И те, кого лишили паспорта, занялись оформлением все тех же документов иностранца. Да, европейская бюрократия способна довести до белого каления. Но там все дело в бюрократии как таковой, а не в том, что конкретному человеку государство хочет нагадить как можно сильнее.

И вот в среду «Медиазона» написала о масштабном пополнении белорусами базы федерального розыска России. Теперь там около шести тысяч граждан нашей страны. И очень многие нашли в этой базе себя. В том числе и я. Вот только тут можно расслабиться. Во-первых, в Россию уж точно никто из белорусов в изгнании не поедет. Во-вторых, Наталья Радина в том розыске находится, по-моему, с тех времен, когда еще никакой «Медиазоны» не было. И на ее жизнь розыскная карточка никак не повлияла. Значит, и мы можем плюнуть на федеральный розыск с высокой башни и пойти пить кофе. А они пусть ищут. Может, что-нибудь полезное найдут.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

