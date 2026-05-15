15 мая 2026, пятница, 12:04
Украинцы уничтожили российские самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ка-27

  • 15.05.2026, 11:33
Также поражены несколько ЗРК.

Силы беспилотных систем уничтожили самолет-амфибию Бе-200 "Альтаир" и вертолёт Ка-27 в Ейске. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

Также уничтожены ЗРК «Панцирь» и ЗРК «Тор», поражены сухогруз-перевозчик БК, локомотив и другая техника оккупантов.

«В течение ночи на 15 мая «Птахами» СБС нанесено 55 огневых ударов по 23 военным целям и объектам в оперативной глубине Таганрога, Ейска и временно оккупированной территории Крыма, Донецкой, Запорожской, Луганской областях, в том числе в Бердянске, Мелитополе», — отметил он.

