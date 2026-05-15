15 мая 2026, пятница, 12:04
Совет Европы одобрил запуск спецтрибунала по России

  • 15.05.2026, 11:50
«Точка невозврата» пройдена.

Комитет министров Совета Европы принял ключевое решение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В Кишиневе во время встречи на министерском уровне 36 государств мира и Европейский Союз согласовали Расширенное частичное соглашение, которое запускает механизм создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Документ предусматривает формирование руководящего комитета будущего трибунала и определяет базовые административные и управленческие принципы его работы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что принятое решение является фактическим прохождением «точки невозврата», после которой спецтрибунал приобретает статус юридической реальности. В то же время он подчеркнул, что это лишь старт долгого процесса, который должен привести к реальным приговорам и практической ответственности за развязывание агрессивной войны против Украины.

По словам Сибиги, круг стран-участниц в дальнейшем будет расширяться, а следующими шагами станут создание институциональной базы в Гааге и запуск полноценной работы трибунала. Он подчеркнул, что этот механизм имеет значение не только для Украины и Европы, но и для формирования международной системы, в которой преступление агрессии не остается безнаказанным.

