Лукашенко унизили в Кремле еще до прибытия на парад 9 мая 6 8.05.2026, 15:53

Диктатора никто не приглашал?

Александр Лукашенко вылетел с «рабочим визитом» в Россию — для участия в путинском параде 9 мая.

«По приглашению президента России Владимира Путина глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне», – говорится в сообщении пропагандистов белорусского диктатора.

Тут показания расходятся. В Кремле вчера заявили, что никого на парад не приглашали. «В этом году мы специальных приглашений не рассылали, но некоторые иностранные деятели заявили о желании посетить Москву в эти торжественные дни и участвовать вместе с нашим руководством в соответствующих мероприятиях 9 мая», — сказал помощник Путина Юрий Ушаков.

