8 мая 2026, пятница, 11:10
Лукашенко, несмотря на предупреждения Зеленского, улетел на парад в Москву

  8.05.2026, 10:41
Лукашенко, несмотря на предупреждения Зеленского, улетел на парад в Москву

Правитель посетит пропагандистское мероприятие на Красной площади.

Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, сообщили в его пресс-службе. Ранее был опубликован официальный анонс поездки.

По информации пропагандистов, в ходе визита запланирована встреча с Путиным.

Также ожидается, что Лукашенко примет участие в параде, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.

В последнее время парады на 9 мая, куда Лукашенко вынужден летать, стали для диктатора настоящим испытанием. Ему дважды становилось плохо во время мероприятий на Красной площади — в 2023 и 2024 годах.

В этот раз парад в Москве сопряжен с еще одной опасностью — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 мая в столицу РФ могут прилететь украинские дроны.

Вчера, 8 мая, Зеленский посоветовал иностранным гостям «не посещать парад в Москве».

