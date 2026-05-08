Лукашенко, несмотря на предупреждения Зеленского, улетел на парад в Москву

Лукашенко, несмотря на предупреждения Зеленского, улетел на парад в Москву4
- 8.05.2026, 10:41
Правитель посетит пропагандистское мероприятие на Красной площади.
Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, сообщили в его пресс-службе. Ранее был опубликован официальный анонс поездки.
По информации пропагандистов, в ходе визита запланирована встреча с Путиным.
Также ожидается, что Лукашенко примет участие в параде, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.
В последнее время парады на 9 мая, куда Лукашенко вынужден летать, стали для диктатора настоящим испытанием. Ему дважды становилось плохо во время мероприятий на Красной площади — в 2023 и 2024 годах.
В этот раз парад в Москве сопряжен с еще одной опасностью — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 мая в столицу РФ могут прилететь украинские дроны.
Вчера, 8 мая, Зеленский посоветовал иностранным гостям «не посещать парад в Москве».