8 мая 2026, пятница, 12:11
У чеснока обнаружили омолаживающие свойства

  • 8.05.2026, 11:28
Он активирует биохимические процессы, улучшающие работу тканей.

Новое исследование японских ученых из Института исследований продуктивного старения и компании Wakunaga Pharmaceutical предполагает, что соединение S‑1‑пропенил‑L‑цистеин (S1PC) из экстракта выдержанного чеснока может помочь сохранить мышечную силу в пожилом возрасте. Результаты работы опубликованы в журнале Cell Metabolism.

S1PC активирует фермент печеночную киназу B1 (LKB1), что запускает цепочку биохимических процессов: в итоге из жировой ткани высвобождаются особые везикулы с ферментом eNAMPT. Они попадают в кровоток, достигают гипоталамуса (участка мозга) и усиливают симпатическую нервную сигнализацию — в результате улучшается работа мышц. Так вещество обеспечивает взаимодействие между жировой тканью, мозгом и мышцами, которое нарушается с возрастом.

Эксперименты на пожилых мышах показали, что при длительном приеме S1PC у животных снижается хрупкость, растет сила скелетных мышц и восстанавливается температура тела. У людей соединение тоже показало эффект — оно повышало уровень фермента eNAMPT в крови, особенно у тех, у кого достаточно жировой ткани.

Поскольку выдержанный чеснок веками использовали в традиционной медицине без сообщений о побочных эффектах, S1PC считают потенциально безопасным. Ученые полагают, что вещество может стать нутрицевтиком — добавкой для профилактики возрастного снижения мышечной массы.

