Зеленский еще раз предостерег Лукашенко от посещения парада 9 мая в Москве 1 8.05.2026, 12:07

2,394

Владимир Зеленский

Украина не рекомендует этого делать.

Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал представителям иностранных государств отказаться от участия в праздничных мероприятиях по случаю 9 мая в Москве. «У нас есть обращения от некоторых государств, близких России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем», — заявил Зеленский. Он напомнил, что Киев ранее предложил Москве прекратить огонь с 6 мая, однако в ответ получил лишь новые удары и угрозы.

До этого Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом предложил объявить перемирие с Украиной на 9 мая. Зеленский раскритиковал попытку Кремля добиться временной паузы в боевых действиях только на время проведения парада в Москве. «Надо ценить людей, а не парады. Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с мольбами о паузе», — сказал Зеленский. На этом фоне Минобороны РФ сообщило, что на параде Победы впервые с 2007 года не будет представлена колонна военной техники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что мероприятие пройдет в «усеченном формате» из-за «оперативной обстановки» и «террористической угрозы» со стороны Киева.

Одновременным с этим администрация президента РФ отменила приглашения на парад для иностранных журналистов. Аккредитацию отозвали у сотрудников Der Spiegel, телеканалов ARD, ZDF, Sky, Rai и NHK, а также информационного агентства AFP. «В связи со сложившейся ситуацией формат освещения парада был изменен, поэтому иностранные СМИ, которым уже была предоставлена аккредитация, больше не будут допущены», — сообщили в Кремле представителю Der Spiegel. Другим зарубежным СМИ заявили, что на парад допущены только российские СМИ.

По данным Кремля, на параде Победы в российской столице будут присутствовать правителт Беларуси, Малайзии, Лаоса и частично признанных Абхазии и Южной Осетии. Также в Москву приедут премьер Словакии и президент Республики Сербской. Таким образом, число лидеров стран бывшего СССР на параде станет минимальным с 2022 года, когда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства, и он встречал марширующие колонны в одиночестве.

Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко уже вылетел на парад Путина в Москву.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com