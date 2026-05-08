Зеленский еще раз предостерег Лукашенко от посещения парада 9 мая в Москве

Зеленский еще раз предостерег Лукашенко от посещения парада 9 мая в Москве1
- 8.05.2026, 12:07
- 2,394
Украина не рекомендует этого делать.
Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал представителям иностранных государств отказаться от участия в праздничных мероприятиях по случаю 9 мая в Москве. «У нас есть обращения от некоторых государств, близких России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем», — заявил Зеленский. Он напомнил, что Киев ранее предложил Москве прекратить огонь с 6 мая, однако в ответ получил лишь новые удары и угрозы.
До этого Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом предложил объявить перемирие с Украиной на 9 мая. Зеленский раскритиковал попытку Кремля добиться временной паузы в боевых действиях только на время проведения парада в Москве. «Надо ценить людей, а не парады. Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с мольбами о паузе», — сказал Зеленский. На этом фоне Минобороны РФ сообщило, что на параде Победы впервые с 2007 года не будет представлена колонна военной техники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что мероприятие пройдет в «усеченном формате» из-за «оперативной обстановки» и «террористической угрозы» со стороны Киева.
Одновременным с этим администрация президента РФ отменила приглашения на парад для иностранных журналистов. Аккредитацию отозвали у сотрудников Der Spiegel, телеканалов ARD, ZDF, Sky, Rai и NHK, а также информационного агентства AFP. «В связи со сложившейся ситуацией формат освещения парада был изменен, поэтому иностранные СМИ, которым уже была предоставлена аккредитация, больше не будут допущены», — сообщили в Кремле представителю Der Spiegel. Другим зарубежным СМИ заявили, что на парад допущены только российские СМИ.
По данным Кремля, на параде Победы в российской столице будут присутствовать правителт Беларуси, Малайзии, Лаоса и частично признанных Абхазии и Южной Осетии. Также в Москву приедут премьер Словакии и президент Республики Сербской. Таким образом, число лидеров стран бывшего СССР на параде станет минимальным с 2022 года, когда к Путину не приехал ни один иностранный глава государства, и он встречал марширующие колонны в одиночестве.
Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко уже вылетел на парад Путина в Москву.