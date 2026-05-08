World Athletics отказалась допускать спортсменов из Беларуси

World Athletics отказалась допускать спортсменов из Беларуси2
- 8.05.2026, 12:59
Несмотря на рекомендации МОК.
Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) объявила о сохранении отстранения белорусских спортсменов от международных соревнований, несмотря на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) снять все ограничения, передает Times.
«Наш совет принял ясное решение, что, когда появится ощутимый прогресс в мирных переговорах, он может начать пересматривать свои решения. Мы все надеемся, что это произойдет скоро, но до тех пор совет остается единым в поддержке решения, принятого в марте 2022 года, а впоследствии подтвержденного в 2023 и 2025 годах», — сказано в заявлении организации.
7 мая исполком МОК официально заявил, что больше не рекомендует вводить какие-либо запреты для атлетов из Беларуси.