В Минске ищут работника без аттестата и диплома на зарплату в 10 тысяч рублей

В Минске ищут работника без аттестата и диплома на зарплату в 10 тысяч рублей11
- 8.05.2026, 12:47
Необычная вакансия.
На белорусском рынке труда появилась необычная вакансия на руководящую должность. Как заметили пользователи, компания «Деловая сеть» разместила на сайте государственной службы занятости объявление о поиске заместителя директора с зарплатой от 6500 до 10 000 рублей в месяц.
Необычным оказалось требование к образованию кандидата. В вакансии указано «общее базовое образование», что означает, что соискателю достаточно окончить 9 классов школы — без необходимости иметь диплом колледжа, лицея или вуза.
При этом от кандидата всё же ожидают серьёзный профессиональный опыт — не менее семи лет стажа. Однако в объявлении не уточняется, в какой именно сфере должен был работать претендент.
Других специальных требований к соискателям в вакансии также не указано.
Рабочее место находится в Минске по адресу улица Клары Цеткин, 51.