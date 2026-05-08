В Минске ищут работника без аттестата и диплома на зарплату в 10 тысяч рублей
8.05.2026, 12:47

Необычная вакансия.

На белорусском рынке труда появилась необычная вакансия на руководящую должность. Как заметили пользователи, компания «Деловая сеть» разместила на сайте государственной службы занятости объявление о поиске заместителя директора с зарплатой от 6500 до 10 000 рублей в месяц.

Необычным оказалось требование к образованию кандидата. В вакансии указано «общее базовое образование», что означает, что соискателю достаточно окончить 9 классов школы — без необходимости иметь диплом колледжа, лицея или вуза.

При этом от кандидата всё же ожидают серьёзный профессиональный опыт — не менее семи лет стажа. Однако в объявлении не уточняется, в какой именно сфере должен был работать претендент.

Других специальных требований к соискателям в вакансии также не указано.

Рабочее место находится в Минске по адресу улица Клары Цеткин, 51.

