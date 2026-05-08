Отказ от кофе на две недели: что изменится в организме 4 8.05.2026, 13:06

Напиток фундаментально меняет микробный ландшафт кишечника и не только.

Регулярное употребление кофе — независимо от того, пьете ли вы его с кофеином или без кофеина — фундаментально меняет микробный ландшафт кишечника и не только.

Об этом пишет издание earth.com.

Эксперты провели эксперимент — участники отказались от кофе на 14 дней.

Наибольшим изменением было то, что уровень АД снизился у тех, кто употреблял кофе, в течение 2-недельного периода содержания.

Далее, как и ожидалось, уровень кофеина и продуктов его распада, а также соединение под названием гипуровая кислота резко снизился в образцах кала.

Определенные бактерии, которые процветали благодаря кофе, исчезли. В то же время микробная молекула, подавляемая кофе, восстановилась.

Кроме того, результаты исследований показали, что сонливость и головная боль уменьшились после первых нескольких дней воздержания от кофе, а энергия начала возвращаться к нормальному уровню.

Какой кофе полезнее

Черный — самый лучший. Молоко может мешать усвоению полифенолов, а сахар и сливки превращают напиток в десерт.

Арабика или робуста

Светлое обжаривание сохраняет большее количество антиоксидантов. Робуста при слабом обжаривании выигрывает в арабике по содержанию полезных соединений.

Молотый или растворимый

Растворимый кофе содержит больше полифенолов, но также и гораздо больше акриламида — вещества, которое при высоких дозах может быть вредным. Молотый кофе в этом плане более безопасен.

Фильтрованный или нефильтрованный

Нефильтрованный кофе богат на дитерпены (кафестол, кахвеол), но и может повышать холестерин. Фильтрованный более безопен для сосудов.

