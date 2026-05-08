Армения может заменить российские «Искандеры» индийскими ракетами Pralay 2 8.05.2026, 13:35

Назавана причина.

Россия уже показала, что она является ненадежным партнером, поэтому Армения не может теперь полностью полагаться на ее ОТРК «Искандер». В качестве альтернативы страна может приобрести индийские баллистические ракеты Pralay.

В частности, The New Indian Express сообщило о переговорах, которые якобы находятся на достаточно продвинутом этапе. В настоящее время обсуждается стоимость закупки системы, которая должна служить средством сдерживания против Азербайджана и его ОТРК Lora израильского производства.

Также журналисты уточнили, что речь идет об экспортном варианте, соответствующем международным ограничениям на продажу такого вооружения, то есть с дальностью до 290 км. Это соответствует возможностям «Искандер-Э», поставляемых РФ.

В то же время в Defense Express подчеркнули, что поиск дальнобойных средств поражения очень логичен, учитывая их важность на современном поле боя. По словам экспертов, баллистика здесь очень удачно подходит для сдерживания и нанесения ударов.

«На данный момент Армения имеет всего до четырех пусковых установок «Искандер» и ограниченное количество ракет, в отношении применения которых существуют вопросы. Так, в Армении намекали на технические проблемы, в то время как в РФ и Азербайджане вообще отрицали использование такого вооружения», - напомнили аналитики.

Эксперты считают, что оккупанты, возможно, накладывали ограничения на удары баллистическими ракетами собственного производства.

«В совокупности с провалом ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности - УНИАН) это дает довольно ненадежное средство, которое больше не может обеспечивать сдерживание», - добавляют в Defense Express.

В свою очередь Армения уже купила в Индии прицепную и самоходную артиллерию, ЗРК, а также РСЗО Pinaka, став первым оператором высокоточных боеприпасов к последним. Поэтому имеют смысл дальнейшие закупки вооружения и углубление оборонного сотрудничества.

«Однако напомним, что индийские СМИ уже распространяли информацию о продаже армянам Су-30МКИ индийского производства, что впоследствии было опровергнуто сторонами. Поэтому вопрос о том, действительно ли будет заключена сделка по баллистике, остается открытым, поскольку официально никто ничего не сообщал, а значит, контракт не гарантирован», - отмечают в материале.

Если говорить о самой Pralay, то речь идет о твердотопливной баллистической ракете с заявленной массой боеголовки в пределах 350-700 кг и дальностью до 500 км.

Кроме того, упоминается точность в 10 м и менее, однако насколько это правда точно неизвестно, поэтому следует относиться к этому скептически.

«Именно в таком варианте она уже проходит испытания, но пока еще находится на финальных стадиях принятия на вооружение. Однако это будет не первый случай экспорта формально незавершенных средств в Армению, так как так уже было с высокоточными боеприпасами для Pinaka», - объяснили эксперты.

