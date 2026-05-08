И на Марсе будут яблони цвести

И на Марсе будут яблони цвести1
- Алесь Гудия
- 8.05.2026, 13:34
Убыточный госсектор выстраивается в очередь за бюджетным подаянием.
На совещании с руководством Совмина 5 мая Александр Лукашенко снова удивлялся тому, что крупные инвестпроекты ходят к нему за бюджетной поддержкой. Само по себе это не сенсация: госпредприятия испытывают трудности с эффективностью не первый год, очередь просителей постоянно растет. Но нынешнее совещание — если присмотреться к деталям — добавляет к привычной картине несколько новых штрихов.
Чтобы два раза не вставать
Один из устойчивых мифов госпропаганды — что Беларусь — это «маленькая экономика». На европейской карте наша экономика вполне средняя, и инвестиционных проектов в ней реализуется немало. Государственные, по странному совпадению, чаще всего выстроены по принципу «попросить денег так, чтобы потом просить еще».
На этом совещании в один пакет были собраны сразу три таких кейса:
реструктуризация долгов цементной отрасли;
финансовая поддержка ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»;
присоединение Оршанского мясоконсервного комбината вместе с его сырьевой зоной к агрокомбинату «Дзержинский».
Объединяет проекты не география и не отрасль, а единая повестка: дайте денег, спишите кредиты, отсрочьте налоги, переструктурируйте обязательства.
Сначала ругают, потом снова дают денег
На совещании из уст правителя рефреном звучала мысль: денег нет, а бюджет — главное. В рамках одного заседания фраза выглядит простой и понятной. Но если выйти за его пределы, обнаруживается, что «главных» вещей в белорусской экономике у Лукашенко уже многовато, и хорошо бы определиться наконец.
В разные годы статус «самого главного» получали люди (заседание по кадрам, 2022 год), мирное небо над головой (холдинг «Горизонт», конец 2025-го), сама экономика (Послание-2022), рынки сбыта (2023-й), необходимость «ни в коем случае не останавливаться» (2025-й), наконец, Женщина (2026-й).
Раздача звания «главного» — удобный риторический прием: он позволяет одновременно и подчеркнуть факт, и аккуратно сместить акцент с того, почему это «главное» сейчас не в лучшем виде или требует чрезвычайных мер. Про сами проблемы по существу ничего нового не было сказано. Предприятия как нуждались в деньгах, так и нуждаются. Изначально слабый экономический расчет не становится сильным ни от смены управляющего, ни от очередной реструктуризации.
Кадры с талантом просителя
Несмотря на привычный сюжет, в совещании 5 мая есть детали, которые ломают шаблон.
Во-первых, Лукашенко на удивление мягко упрекает профильный блок правительства. В прежние годы за провал инвестпроекта или буквально за непокрытую крышу на предприятии — постов могли лишиться и министр, и губернатор, и шлейф нижестоящих. Сейчас тон другой: вопросы к профильным чиновникам формулируются скорее, как в известном фильме: «Сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше».
Более того, точно так же осторожно идет разговор и с директорами заводов. Лукашенко формально упрекает их в том, что поскольку они согласились прийти на эти предприятия — должны выводить их из трудной ситуации. Но дальше риторики дело не идет: скамейка запасных слишком короткая.
Закавыка же в том, что тех, кого в Беларуси назначают на подобные позиции, объединяет одна ключевая компетенция — умение получать бюджетные деньги под убыточный проект. От следующего управленца с тем же набором навыков логично ждать того же. «Пятнашки», в которые играют директорами государственных предприятий, пересаживая из одного кресла в другое, давно никого не удивляют.
Казна пуста, милорд!
На совещании Лукашенко возмущался тем, что, хотя на модернизацию цементных производств было затрачено около 1 млрд долларов, должной отдачи нет. Он заявил:
«Меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов спокойно сидят за общим столом у президента и чувствуют, что они правы».
Но удивляться такой картине не стоит. У этого есть как минимум две причины:
Модель господдержки убыточных производств воспроизводит сама себя, и просителей по определению становится больше.
Незадолго до совещания публично прозвучало, что золотовалютные резервы Беларуси «слишком большие» и с ними «надо что-то делать».
Управленцы мгновенно считывают такой сигнал: указано, где деньги.
И на Марсе будут яблони цвести
То ли годы берут свое, то ли очередь просящих действительно нагоняет фрустрацию, но Лукашенко на совещании то и дело уходил от темы. В этот раз вдруг предложил засадить Минскую область новыми садами, чтобы столица была обеспечена своими яблоками. Цифры, логика и эффективность — сколько на это потребуется земли, времени и денег — остаются за кадром.
В итоге новое совещание — еще один показатель белорусской экономической модели на спаде ее работоспособности. Государственные инвестпроекты снова нуждаются в поддержке, а система продолжает отбирать управленцев, умеющих «доить» бюджет. Остается на месте только главный начальник, который всех ругает, но ничего не меняет.
Алесь Гудия, «Позiрк»