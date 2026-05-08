Чиновников, встречающихся с Путиным, обязали сдавать наручные часы 3 8.05.2026, 14:02

Сам хозяин Кремля тоже стал снимать свой хронометр.

Федеральная служба охраны ужесточила требования к посетителям Владимира Путина — теперь перед встречами в формате тет-а-тет они обязаны сдавать наручные часы. Об этом «Можем объяснить» рассказали два источника, знакомые с ситуацией.

«Телефоны нельзя давно, теперь к этим требованиям добавились и часы — как электронные, так и механические», — сказал один из собеседников «Можем объяснить». Он добавил, что эти требования стали действовать «примерно в середине апреля».

«МО» убедился, что на руках чиновников, которые встречаются с Путиным, действительно нет часов. Например, хронометры «забыл» надеть глава Тамбовской области Евгений Первышов, свидетельствует видео с его встречи с Путиным. Хотя он носит часы как в обычной жизни, так и на официальных мероприятиях — например, во время выступления в Госдуме. Не было часов и на руках главы Тамбовской области Артема Здунова.

Особенно ярко эта деталь во внешнем виде визитеров Путина видна на примере главы «Камаза» Сергея Когогина. На встрече с хозяином Кремля обе его руки были свободны от каких-либо хронометров, следует из записи, опубликованной пресс-службой Кремля 5 мая. Однако во время встречи с премьером Мишустиным 22 октября 2025 года на руке Когогина присутствовали хорошо заметные часы. Да и в обычной жизни он носит их регулярно, подтвердил журналист, освещающий работу «Камаза».

Новые жесткие требования не касаются членов близкого путинского круга — то есть, людей, давно с ним знакомых, говорит собеседник «МО». «Телефоны они тоже сдают, но история с часами их не касается — во всяком случае, пока. Более мелким сошкам уже ничего нельзя», — утверждает источник. Его слова подтверждаются записью со встречи Путина с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. На левой руке главы госкорпорации виднеются часы, в отличие от рядовых чиновников и губернаторов. Чемезов и Путин дружат более 40 лет.

Проверяя слова источников, «МО» заметил, что сам Путин тоже стал снимать часы во время встреч тет-а-тет в своем кабинете. Но на одной из таких аудиенций — с главой Чечни Рамзаном Кадыровым — случился конфуз. Путин, судя по всему, забыл снять свой хронометр. И в итоге всю встречу просидел, прикрывая их левой рукой. Это отчетливо заметно на 5-минутной видеозаписи, опубликованной в канале Кремля на сайте RuTube. Почти 4 минуты Путин сидит напротив Кадырова и видеокамер, прикрывая часы.

4 мая телеканал CNN, газета Financial Times и издание «Важные истории» опубликовали доклад европейской разведки, в котором говорится о том, что Путин боится покушения и переворота. Из-за этого ФСО значительно усилила меры безопасности вокруг главы Кремля. Среди прочего, сотрудникам, работающим рядом с Путиным, теперь запрещено пользоваться мобильными телефонами; они обязаны использовать устройства без доступа в интернет.

В ноябре 2024-го пресс-служба Кремля начала удалять метаданные со всех видео с участием Путина. Они позволяли опознать «консервы», выдаваемые за свежие записи.

