Белорусов этим летом ждет еще один «сюрприз» от властей
- 8.05.2026, 14:37
Популярный фестиваль под Минском отменен.
В Instagram фестиваля «Свята Сонца» сообщили об отмене мероприятий. Опен-эйр проходил с 2016 года в музейном комплексе «Дудутки» и был посвящен празднованию Купалья, пишет Onliner.
Фестиваль проходил практически каждый год в начале лета. Туда приезжали люди со всей Беларуси, многие оставались ночевать — для этого на поле возле музея устраивали палаточный лагерь.
С утра и до поздней ночи гостей фестиваля ждали разные активности и развлечения — выступления folk-, folk-rock- и pagan-коллективов, ремесленные мастер-классы, традиционные обряды, игры. На территории работали стритфуд-зоны и ярмарка с авторскими хендмейд-изделиями.
С наступлением темноты начиналось огненное и пиротехническое шоу, после которого участники отправлялись к большому костру на берегу реки Птичь, где продолжались народные гулянья.
— Сябры, на вялікі жаль, фэст «Свята Сонца» ў гэтым годзе не адбудзецца, — написали организаторы в соцсетях фестиваля. Конкретные причины не называются.