8 мая 2026, пятница, 15:45
Глава МИД Финдяндии: Армия Украины входит в четверку самых надежных в Европе

  8.05.2026, 15:22
Элина Валтонен

Ее следует как можно скорее интегрировать в НАТО.

Украинская армия является одной из четырех надежных армий в Европе, ее следует как можно скорее интегрировать в НАТО. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, сообщает ZDFheute.

По словам министра, Украина должна быть интегрирована в НАТО «как можно скорее». Это в ее собственных интересах.

Валтонен также отметила, что Украина является одной из всего лишь «четырех надежных армий в Европе» - наряду с вооруженными силами Турции, Польши и Финляндии.

Также глава МИД Финляндии не исключает, что Дональд Трамп все же может отказаться от своего сопротивления членству Украины в НАТО. Она отметила, что он, в конце концов, является «переговорщиком».

