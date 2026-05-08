Глава МИД Финдяндии: Армия Украины входит в четверку самых надежных в Европе1
- 8.05.2026, 15:22
Ее следует как можно скорее интегрировать в НАТО.
Украинская армия является одной из четырех надежных армий в Европе, ее следует как можно скорее интегрировать в НАТО. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, сообщает ZDFheute.
По словам министра, Украина должна быть интегрирована в НАТО «как можно скорее». Это в ее собственных интересах.
Валтонен также отметила, что Украина является одной из всего лишь «четырех надежных армий в Европе» - наряду с вооруженными силами Турции, Польши и Финляндии.
Также глава МИД Финляндии не исключает, что Дональд Трамп все же может отказаться от своего сопротивления членству Украины в НАТО. Она отметила, что он, в конце концов, является «переговорщиком».