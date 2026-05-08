Почему Трампу не стоит раскрывать секретные данные об НЛО 1 8.05.2026, 15:09

1,340

Это может сыграть на руку Китаю и России.

Продюсер документального фильма «S4: Невероятная правдивая история Боба Лазара» Луиджи Вендиттелли заявил, что полное раскрытие американских материалов об НЛО может представлять угрозу для национальной безопасности США. По его словам, публикация секретных данных способна дать важную информацию Китаю, России и другим противникам Вашингтона, пишет Fox News (перевод — сайт Charter97.org).

Вендиттелли предположил, что именно поэтому президент США Дональд Трамп избегает прямых ответов на вопросы о неопознанных летающих объектах.

«Если раскрывать такие вещи, то информацию получат не только американцам, но и Китай, Россия и весь мир», — отметил он.

Продюсер считает, что власти США и военные не обязаны раскрывать все детали, даже если располагают сведениями о неизвестных технологиях. По его мнению, общество и СМИ в любом случае потребуют доказательств, а это может привести к утечке чувствительной информации.

Фильм Вендиттелли посвящен истории Боба Лазара — человека, который еще в 1989 году заявил, что работал на секретном объекте «S4» рядом с «Зоной 51» и участвовал в изучении якобы внеземных аппаратов. Американские власти его слова официально отрицали.

Ранее Дональд Трамп пообещал «очень скоро» опубликовать новые материалы Пентагона по теме НЛО. Бывший президент США Барак Обама, в свою очередь, усомнился в существовании подобных секретов, заявив, что американское правительство «не умеет долго хранить тайны».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com