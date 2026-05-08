Ученые сделали неожиданное открытие о дневном сне 8.05.2026, 14:59

Проведено революционное исследование.

Ежедневный дневной сон может негативно влиять на здоровье и даже на продолжительность жизни.

К такому выводу пришли ученые Медицинского центра Массачусетской больницы общего профиля Бригхэм и Университета Раш, пишет Realsimple. Отмечается, что в исследовании, проведенном среди 1338 взрослых в возрасте 56 лет и старше в течение 19 лет, было обнаружено, что частые дневные сны связаны с общей смертностью, независимо от продолжительности сна.

Связь между дневным сном и смертностью

Согласно данным проекта Rush Memory and Aging Project, начатого в 1997 году, от 20% до 60% пожилых людей ежедневно спят днем. Однако исследователи обнаружили повышенный риск нейродегенеративных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и серьезных болезней у пожилых людей, которые чрезмерно спят днем, даже когда чувствуют себя хорошо.

Как проводилось исследование

Сначала исследователи определили временные рамки для «дневного сна», которые включали любой эпизод сна с 9:00 до 19:00, с учетом продолжительности и частоты сна. Затем участники были разделены на два периода сна: ранний полдень (с 11:00 до 17:00) и поздний полдень (с 15:00 до 19:00). Каждый дополнительный час дневного сна был связан с повышением риска смертности на 13%, при этом каждый дополнительный дневной сон увеличивал риск смертности на 7%. Кроме того, у тех, кто спал утром, риск смертности был на 30% выше, чем у тех, кто спал днем.

«Это исследование - одно из первых, которое показало связь между режимами дневного сна и смертностью, и представтяет большую клиническую ценность отслеживания режимов дневного сна для раннего выявления проблем со здоровьем. Теперь, когда мы знаем о сильной корреляции между режимами дневного сна и показателями смертности, мы можем обосновать необходимость внедрения носимых устройств для оценки дневного сна, чтобы прогнозировать состояние здоровья и предотвращать дальнейшее ухудшение», - прокомментировал анестезиолог, ведущий автор исследования Ченлу Гао.

Гао подчеркнул, что связь между дневным сном и смертностью является корреляционной, а не причинно-следственной.

Почему хочется спать днем

Например, хронические заболевания, такие как проблемы с щитовидной железой, диабет и психические расстройства, могут усиливать дневную усталость, делая послеобеденный сон еще более заманчивым.

Исследователи также отметили проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой, как еще одну причину дневной усталости.

