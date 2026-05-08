Лейбористы Стармера терпят поражение на местных выборах в Великобритании
- 8.05.2026, 15:28
Выборы прошли 8 мая.
Лейбористская партия потеряла значительную часть поддержки в районах, где были опубликованы предварительные результаты, в частности в «традиционных опорных пунктах» бывших промышленных регионов центральной и северной Англии, а также в некоторых районах Лондона, пишет Reuters.
На местных выборах победила популистская партия Reform UK Найджела Фараджа, которая получила более 300 мест.
«Ситуация оказалась примерно такой же плохой, как и ожидалось, или даже хуже», — заявил известный социолог Джон Кертис.
Выборы в 136 местных советов Англии, а также в региональные парламенты Шотландии и Уэльса, стали наиболее «значимым испытанием» перед всеобщими выборами, которые состоятся в 2029 году, отмечает агентство.
Некоторые лейбористские политики заявили, что если партия покажет плохие результаты в Шотландии, потеряет власть в Уэльсе и не сможет удержать 2500 мест в местных советах Англии, которые она защищает, то Стармер столкнется с новым давлением и требованием уйти в отставку.
AP пишет, что популярность Стармера резко упала после ряда просчетов с момента его вступления в должность в июле 2024 года. Его правительство пытается обеспечить обещанный экономический рост, восстановить систему государственных услуг и смягчить кризис стоимости жизни — задачи, которые значительно усложнились из-за американо-израильской войны с Ираном, перекрывшей поставки нефти через Ормузский пролив.
Среди факторов, ударивших по рейтингу лейбористов, СМИ называют также недавний резонанс вокруг Питера Мандельсона, посла Великобритании в США, которого могли назначить, несмотря на осведомленность о его близких отношениях с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном.