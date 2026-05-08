Лейбористы Стармера терпят поражение на местных выборах в Великобритании 8.05.2026, 15:28

Кир Стармер

Фото: Getty Images

Выборы прошли 8 мая.

Лейбористская партия потеряла значительную часть поддержки в районах, где были опубликованы предварительные результаты, в частности в «традиционных опорных пунктах» бывших промышленных регионов центральной и северной Англии, а также в некоторых районах Лондона, пишет Reuters.

На местных выборах победила популистская партия Reform UK Найджела Фараджа, которая получила более 300 мест.

«Ситуация оказалась примерно такой же плохой, как и ожидалось, или даже хуже», — заявил известный социолог Джон Кертис.

Выборы в 136 местных советов Англии, а также в региональные парламенты Шотландии и Уэльса, стали наиболее «значимым испытанием» перед всеобщими выборами, которые состоятся в 2029 году, отмечает агентство.

Некоторые лейбористские политики заявили, что если партия покажет плохие результаты в Шотландии, потеряет власть в Уэльсе и не сможет удержать 2500 мест в местных советах Англии, которые она защищает, то Стармер столкнется с новым давлением и требованием уйти в отставку.

AP пишет, что популярность Стармера резко упала после ряда просчетов с момента его вступления в должность в июле 2024 года. Его правительство пытается обеспечить обещанный экономический рост, восстановить систему государственных услуг и смягчить кризис стоимости жизни — задачи, которые значительно усложнились из-за американо-израильской войны с Ираном, перекрывшей поставки нефти через Ормузский пролив.

Среди факторов, ударивших по рейтингу лейбористов, СМИ называют также недавний резонанс вокруг Питера Мандельсона, посла Великобритании в США, которого могли назначить, несмотря на осведомленность о его близких отношениях с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com