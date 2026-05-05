Последний парад Путина 1 Игорь Эйдман

5.05.2026, 9:52

Игорь Эйдман

В России готовится жалкая пародия.

Военной техники на параде не будет – только пешие колонны дураков в военной форме.

Власти боятся украинских атак, да и вся техника на фронте.

Думаю, маршировать тоже побоятся. Российские солдаты стройными рядами проползут по Красной площади по-пластунски. Впереди – Белоусов с Герасимовым.

А Путин будет наблюдать за ними из мавзолея, но не с трибуны, а из ленинского саркофага. Испуганный диктатор будет лежать там, загримированный под Ленина (мумия которого находится на реставрации), в надежде, что Владимира Ильича украинцы точно не тронут, ведь он «создал Украину».

А если серьезно, фактическая отмена парада – сильный удар по религии победомании и дискредитация ее верховного жреца Путина. Для победителей отмена военного парада 9 мая – как если бы отменили всенощную перед Пасхой, то есть неслыханное кощунство и нарушение традиции. Это удар по авторитету и легитимности Путина.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com