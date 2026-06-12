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«Беларусь оказалась в очень интересной ситуации»

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  • 12.06.2026, 10:56
  • 3,576
«Беларусь оказалась в очень интересной ситуации»
Юрий Фельштинский
Фото: charter97.org

Россия проигрывает войну.

Известный американский писатель Юрий Фельштинский, автор книги о современной белорусской истории «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатора» дал интервью «Радыё Рацыя».

Сайт Charter97.org приводит несколько важных фрагментов разговора:

«Беларусь оказалась в очень интересной ситуации. Дело в том, что с потерей контроля над Беларусью, Россия проигрывает войну с Украиной.

Подчеркну, самый простой и быстрый сценарий поражения России в этой войне — освобождение Беларуси от Лукашенко и, соответсвенно, от российского контроля», — уверен Юрий Фельштинский.

Эксперт подчеркивает, что теряя контроль над Беларусью Россия теряет плацдарм из которого можно «заходить» в Европу.

«Если говорить про освобождение и шанс для Беларуси, то этот шанс уже возник в связи с российско-украинской войной. Беларусь была использована как плацдарм. Об этом Украина не забудет и будут последствия для режима Лукашенко».

Фельштинский отметим, что после 2022-го года всем окончательно стало ясно, что Беларусь — ключ к безопасности Европы.

«Если этот ключ окажется в руках ЕС и Беларусь войдет его состав, а после ухода Трампа из Белого дома войдет еще и в НАТО, то на этом закончится весь этот нестабильный, во многом несправедливый белорусский период истории, когда страна оказалась под диктатурой пророссийского Лукашенко. Думаю, что этот сценарий абсолютно реальный», — сказал писатель.

Он уверен, что Лукашенко будет легко свергнуть, а Беларусь станет частью Европы после победы Украины.

Книгу Юрий Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной» можно приобрести:

Белорусское издание — платформа издательства «Янушкевич» «Кнігаўка» и в Варшаве в книжном магазине «Кнігаўка» по адресу ul. Kłopotowskiego 4, 03-717.

Русское издание — сайт издательства «ISIA Media» и Amazon.

Украинское издание — «Друкарський двір Олега Федорова» и Yakaboo.

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