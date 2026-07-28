В популярном турецком сериале заметили белорусский след 28.07.2026, 17:07

Необычную деталь заметили внимательные зрители.

Неожиданные отсылки на Беларусь все чаще появляются в зарубежном кинематографе. Если до этого персонажи делились своим прошлым из «синеокой» или пытались говорить на белорусском, то теперь в кадре появился негласный символ советской эпохи. На случайную отсылку в турецком сериале «Чукур» обратил внимание аккаунт телеканала «Беларусь 4. Могилев» в Threads.

В 60 серии первого сезона проекта один из самых суровых персонажей сериала, комиссар местной полиции Эмрах, неожиданно для зрителя садится за фортепиано и виртуозно играет «Лунную сонату» Бетховена. Многим поклонникам сериала сцена запомнилась своей трагичностью и потрясающей игре актера Алперена Дуймаза, однако, была еще одна интересная деталь — Эмрах исполнял мелодию на инструменте бренда Belarus от «Фабрики фортепиано» из Минска.

Белорусские поклонники сериала в комментариях очень обрадовались «привету»:

«Я сразу заметила! Они еще и четко показали это».

«Вот что значит белорусское качество».

«Наше, родное».

«Любимый актер и пианино с родины — два в одном».

«Чукур» — это история околомафиозного турецкого клана Кочовалы, которые контролируют одноименный район на окраине Стамбула. Влиятельные господа готовы идти на любые сделки с новыми партнерами, но при одном условии — Чукур остается территорией свободной от распространения наркотиков. Такая политика не нравится конкурентам Кочовалов, и они решают отстранить семейство от управления районом. Вместе с этим из Франции приезжает молодой наследник семьи Кочовалы Ямач вместе с женой Сеной, надеясь построить счастливую семейную жизнь на родине, которая превращается в ожесточенную войну мафии за власть над Чукуром.

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