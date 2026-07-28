Началась борьба за Мадагаскар 28.07.2026, 17:38

Остров стал ключевым элементом в гонке за влияние в Индийском океане.

Россия активно укрепляет отношения с новым руководством Мадагаскара. Главная причина такого сближения связана не с политикой, а со стратегическим положением острова. Государство расположено у Мозамбикского пролива — одного из важнейших морских путей, через который проходит около трети мировых поставок сырой нефти, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

После смены власти в октябре Москва начала поставлять вооружение и обеспечила охрану президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирины. В мае власти островного государства также сообщили, что Россия может построить на острове крупные хранилища топлива, которые способны стать важным перевалочным пунктом для нефтяного экспорта.

«Россия нуждается в новых рынках», — пишут авторы, напоминая, что российская нефть находится под санкциями США и Евросоюза из-за войны в Украине. Именно это делает Мадагаскар особенно привлекательным партнером.

Спустя несколько недель парламент страны одобрил закон о национализации импорта нефтепродуктов. Тем самым была прекращена действовавшая около 25 лет система, при которой поставками топлива занимались частные международные компании, включая TotalEnergies и Vitol.

Участники рынка опасаются, что теперь их могут обязать работать с российской нефтью, находящейся под санкциями, что грозит вторичными ограничениями. Однако окончательное решение пока не принято: власти Мадагаскара параллельно ведут переговоры с Оманом, а в порт Туамасина уже направляется танкер из Китая.

«Военные власти Мадагаскара хотят сами выбирать своих друзей и партнеров», — подчеркивают авторы, отмечая, что остров становится важным элементом борьбы за влияние в Индийском океане.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com