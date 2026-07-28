закрыть
28 июля 2026, вторник, 17:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Началась борьба за Мадагаскар

  • 28.07.2026, 17:38
Началась борьба за Мадагаскар

Остров стал ключевым элементом в гонке за влияние в Индийском океане.

Россия активно укрепляет отношения с новым руководством Мадагаскара. Главная причина такого сближения связана не с политикой, а со стратегическим положением острова. Государство расположено у Мозамбикского пролива — одного из важнейших морских путей, через который проходит около трети мировых поставок сырой нефти, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

После смены власти в октябре Москва начала поставлять вооружение и обеспечила охрану президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирины. В мае власти островного государства также сообщили, что Россия может построить на острове крупные хранилища топлива, которые способны стать важным перевалочным пунктом для нефтяного экспорта.

«Россия нуждается в новых рынках», — пишут авторы, напоминая, что российская нефть находится под санкциями США и Евросоюза из-за войны в Украине. Именно это делает Мадагаскар особенно привлекательным партнером.

Спустя несколько недель парламент страны одобрил закон о национализации импорта нефтепродуктов. Тем самым была прекращена действовавшая около 25 лет система, при которой поставками топлива занимались частные международные компании, включая TotalEnergies и Vitol.

Участники рынка опасаются, что теперь их могут обязать работать с российской нефтью, находящейся под санкциями, что грозит вторичными ограничениями. Однако окончательное решение пока не принято: власти Мадагаскара параллельно ведут переговоры с Оманом, а в порт Туамасина уже направляется танкер из Китая.

«Военные власти Мадагаскара хотят сами выбирать своих друзей и партнеров», — подчеркивают авторы, отмечая, что остров становится важным элементом борьбы за влияние в Индийском океане.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кульминация народной борьбы против империи
Кульминация народной борьбы против империи Сергей Наумчик
Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт
Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров