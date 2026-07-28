Новая ловушка для россиян Александр Коваленко

28.07.2026, 17:44

ФОТО: 92 ОШБР

История с Купянском повторяется.

Уже давно в среде российского информационного пространства бытовало мнение, что командованию 58-й ОВА нужно выводить личный состав из этой зоны многоэтажной застройки. Но это долгое время не делалось.

Даже когда передовые подразделения Сил обороны Украины (СОУ) вернули контроль над Плавнями-Пасажирскими — станцией в Плавнях и зачистили Каховскую улицу до станции 1138 км. Даже когда передовые подразделения СОУ появились на окраинах улицы Зеленой и Молодежной в Каменском, а развилка М-18 с бывшей заправкой Энергоэкспорт перешла под контроль «местных».

Собственно, помните историю с Центральной городской больницей в Купянске, где россияне держали оборону несколько месяцев, получая время от времени БК и провизию дронами, которым удавалось долететь, а когда те перестали долетать, то в больничке стало происходить нечто до непристойного крайне каннибал-занимательное?

Так вот, похожая ситуация сейчас начинает вырисовываться в здании Степногорской детской музыкальной школы 3-го микрорайона.

Кажется, 58-я ОВА войдет в историю не только тем, что пыталась выйти на простор Степногорского плацдарма с января 2025 и в результате достигнув, пика в этом процессе в феврале 2026 стала терять зоны контроля, на занятие которых потратила десяток тысяч и более личного состава, но и тем, что оставила большую группу солдат на произвол, без еды, воды, БК и вообще… Не нужон нам этот ваш Степногорск!

А знаете, что самое интересное? Не удивлюсь, что в ближайшее время Путин наградит героем России генерал-лейтенанта Сергея Медведева. Ну, или тот присоединится к Ивану Попову. Одно из двух. А вы как думаете? Какой вариант мы скоро с вами увидим?

Александр Коваленко, Telegram

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