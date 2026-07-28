Жители об элитном «Квартале на Грушевке»: Разбитые бордюры, ржавые перила, бурьян вместо газона 1 28.07.2026, 18:13

Застройщик экономил на всем.

Жители элитного минского «Квартала на Грушевке» записали видеоролик, в котором рассказали о том, как выглядят новые дома и дворы.

По их словам, ЖК начинали строить с ценником «по тысяче». Застройщик «ГрандХаузИнжиниринг» продавал первый дом практически по себестоимости — рынок был на дне. Отсюда и экономия на всем, на чем можно было сэкономить.

«Как любой театр начинается с вешалки, квартал приветствует нас проездами и пешеходными связями, — рассказывают они. — К ужасу проходящих мимо пешеходов автопутешественника встречает огромная лужа, разбитые бордюры, покосившиеся дорожные знаки, а также несколько заботливо предусмотренных проектировщиками по своему образу и подобию незатейливых, забитых машинами извилин. Вот так нам и приходится ездить без разметки, с противоречащими друг другу знаками и полным отсутствием обзора на пересечениях и крупных поворотах».

По словам авторов ролика, у самого густонаселенного дома общественного пространства практически нет.

«Жителям придется наслаждаться видом на крышу магазина, крошечную парковку для инвалидов и миниатюрную детскую площадку, — описывают минчане окрестности. — Отдельного внимания заслуживает благоустройство. Хотя, конечно, это слово к нашему случаю не подходит.

Кого сейчас удивишь убогой провалившейся серой плиткой, безликими подпорными стенками, бурьяном вместо газона, неудобными пешеходными связями и в целом посредственным качеством работ. Даже на дорожке от общественного транспорта сэкономили.

Но может быть они хоть в доме постарались? Увы, но и здесь низкое качество налицо. Скользкая дорожка ведет нас к офису застройщика и только ржавые перила не дают свалиться в пропасть. Но если сразу опуститься на землю, то везде будут прорывающиеся сквозь трещины бетоноподтеки».

Описаны в ролике и подъезды дома:

«Суровые покосившиеся картонные двери ведут на балконы с ржавыми шатающимися перила».

Проведенная наиболее квалифицированными экспертами Белорусского национального технического университета экспертиза убедительно показала, что используемый в вентилируемых фасадах здания утеплитель не приклеен, имеет меньшую, чем в проекте, плотность. Количество слоев утеплителя также не соответствует проекту.

«В результате происходит продувание стены, в зимний период наши квартиры становятся совсем неуютными, — рассказывают авторы ролика. — Тем немногим жильцам, которые неоднократно писали обращения, ходили на приемы к чиновникам, утепление стен застройщик заменил по кругу. Что же делать остальным, у кого нет такого ресурса?»

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