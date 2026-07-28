Пенсионерка с Пинщины ушла в лес и пропала
- 28.07.2026, 19:00
Ее две недели искали с квадрокоптерами и собаками.
Найдена пропавшая еще 14 июля 67-летняя Нина Куницкая, ушедшая в лес за ягодами. Ее обнаружили в соседнем районе, сообщило УВД Брестского облисполкома.
Нина Куницкая 14 июля ушла из дома за ягодами в лес вблизи деревни Плоскинь Пинского района, после этого о ее местонахождении не было известно. 28 июля ее обнаружили жители деревни Раздяловичи Ганцевичского района.
«Благодаря широкому информированию общественности, женщина благополучно найдена. С ней все в порядке, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. В скором времени она будет передана родственникам», — сообщили в милиции.
Поисками 67-летней пенсионерки занимались около 400 милиционеров, спасателей, лесничих и волонтеров. Участвовали и местные жители, привлекались водолазы, квадроциклы, квадрокоптеры, тепловизоры и служебные собаки.