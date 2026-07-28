Нетаньяху прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом
- 28.07.2026, 19:38
Перед встречей с Нетаньяху президент США провел переговоры с Зеленским.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Ynet.
Переговоры в Овальном кабинете пройдут в закрытом для прессы режиме, без совместных заявлений и ответов на вопросы журналистов.
Как отмечает издание, встреча проходит в момент, когда Трамп решает, следует ли продолжить кампанию против Ирана или вновь сделать ставку на дипломатический путь. Нетаньяху намерен убедить президента США отказаться от возможности заключения соглашения с Тегераном, считает издание.
Премьер-министр также планирует представить Трампу обновленные разведданные о попытках Ирана восстановить ракетный потенциал, программу беспилотников и ядерную программу после ударов. Основное внимание будет уделено укрепленному подземному объекту «Хар Макош» недалеко от Натанза, куда, по израильским оценкам, были переброшены центрифуги и другое оборудование, связанное с ядерной программой.
Перед встречей с Нетаньяху Трамп (провел переговоры с президентом Украины Зеленский сообщил, о чем говорил с Трампом в Белом доме - Новости Беларуси - Хартия'97) Владимиром Зеленским.
Также Нетаньяху опубликовал фотографию из Белого дома, написав, что он «в настоящее время встречается» с президентом США Дональдом Трампом.
В публикации он назвал Трампа своим «другом» и отметил, что переговоры между двумя лидерами проходят на высоком уровне. Дополнительные подробности встречи не приводились.