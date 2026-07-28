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Белорусам обещают более полезную овсянку

  • 28.07.2026, 19:48
Белорусам обещают более полезную овсянку

Вывели новый сорт.

В Беларуси вывели сорт овса, который должен гарантировать максимально полезный и вкусный завтрак, сообщили в Минсельхозпроде.

Новый сорт высокоинтенсивного ярового овса «Мэтр» уже включили в госреестр, главная особенность новинки — она короткостебельная и вырастает не выше метра.

«Такой овес обладает высокой устойчивостью к полеганию: он не ложится на землю от сильного ветра или проливных дождей, что гарантирует сохранность урожая и удобство его уборки комбайнами», — рассказали в министерстве.

Еще сорт устойчив к болезням листьев: они не подвержены типичным заболеваниям и аграриям не приходится злоупотреблять химической защитой, делая конечный продукт более экологичным.

«Зерно „Мэтра“ отличается повышенным содержанием белка (до 14,4%) и высокой масличностью (до 5,1%). Для животноводства это означает более питательный рацион и, как следствие, высокие удои молока и привесы. Для человека же это гарантия максимально полезного, вкусного и насыщенного нутриентами завтрака», — заявили в ведомстве.

В 2025 году под овес в Беларуси было отдано почти 150 тысяч гектаров земли, почти все засеяли отечественными семенами. Ежегодно страна производит сотни тысяч тонн этого зерна: часть идет на изготовление знакомой всем овсяной крупы, а значительная доля обеспечивает качественным кормом животноводческие фермы.

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